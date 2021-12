Samuel Molina contre Jaider Parra, en février à Malaga

Le samedi 5 février, l’ancien champion d’Espagne des poids légers Samuel Molina (18-1, 9 KO) se battra à nouveau à Malaga, au Club Saga Heredia, cette fois en huit rounds contre une vieille connaissance des supporters espagnols, le Colombien Jaider Parra (33-3-1, 21 KO).

Parra a éliminé Nicolás González en janvier 2017, bien qu’il ait été testé positif au clenbutérol et que le résultat ait été changé en No Contest. Maintenant, Parra, 39 ans, est sur une séquence de six victoires et une défaite après ce match au cours duquel il a été sanctionné, bien que très légèrement, par la WBA.

Dans le reste du gala, ils disputeront quatre rounds contre des rivaux à déterminer, le Marocain résidant à Malaga Ayoub El Fahmi (2-0, 1 KO) et la recrue mi-lourd Raul Tejedor, en plus du super léger Borja López (1-0, 0 KO), qui affrontera le débutant dominicain José Agustin Rodriguez.