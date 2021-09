Samuel Molina : “Je reviens la tête très haute. Je combattrai en novembre”

Le malagueño Samuel Molina perdu samedi à Hambourg contre le bronze olympique Artem Haroutiounian, dans un combat qu’il gagnait.

Une main lâche a assommé Molina et a surpris les fans.

Samuel Molina est déjà en Espagne et avec un très bon moral : «Je ressens de la colère et de l’impuissance. Le combat était le mien. Mais bon, il faut apprendre, ils m’ont beaucoup encouragé là-bas et m’ont dit que c’était un coup de chance ».

Vous voulez vous améliorer avec les erreurs : “J’allais l’assommer, je savais que j’allais le battre, mais j’ai eu confiance en moi, il m’a tendu la main et je suis allé sur la toile. Ce n’était pas une main forte, mais elle était bien placée.

Il avait la victoire en main : “Je savais qu’il était touché et je suis allé le mettre KO, mais je me suis un peu lassé du rythme que je lui ai imposé et c’est à ce moment-là qu’il m’a rattrapé.”

Et maintenant, Molina pense à l’avenir : «Je pensais qu’ils ne voudraient plus de moi dans l’équipe de Frank Warren à cause de la défaite, mais au contraire, tout le monde m’a félicité. Je sors la tête très haute et en novembre je remonterai sur le ring ».

Bonne chance à Molina.