Samuel Molina, préparé avant Harutyunyan

La boxe s’arrête ce samedi. Anthony Joshua et Olek Usyk se rencontreront au stade de Tottenham devant plus de 60 000 fans. Deux champions olympiques et du monde se rencontrent. C’est une épreuve pour nous deux. Le battage médiatique est à son apogée. Anthony Josué : 24-1, 22 KO Anthony Joshua est l’actuel champion du […] More