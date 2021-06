Samuel Umtiti accepte pour la première fois de quitter Barcelone

Samuel Umtiti aurait accepté de quitter le FC Barcelone afin de relancer sa carrière. Le vainqueur de la Coupe du monde a été ravagé par des blessures persistantes au genou qui l’ont éloigné de sa meilleure forme, et les Catalans étaient impatients de trouver quelqu’un qui assumerait son énorme salaire.

Continua l’operació sortida al Camp Nou, ho hem explicat ara al #tntv3 de @tv3cat . Umtiti, per primer cop, sembla que accepta anar cedit. Junior té coll avall la seva marxa. S.Roberto espera novetats per part del club i Jordi Alba està decidit a continuar com a blaugrana

– Xavi Lemus (@xlemus) 28 juin 2021