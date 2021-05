Samuel Umtiti déterminé à rester à Barcelone – rapport

Le président de Barcelone, Joan Laporta, devrait apporter de nombreux changements cet été, notamment en déchargeant une foule de joueurs pour lever des fonds et réduire la masse salariale.

Selon certaines rumeurs, de nombreux noms seraient au départ et le défenseur central Samuel Umtiti a été un habitué des mises à jour sur les départs potentiels.

Cependant, il semble que le Français pourrait bien en prendre quelques-uns pour quitter le Camp Nou avant le début de la saison prochaine, selon Mundo Deportivo.

Le défenseur «a le sentiment d’avoir retrouvé sa meilleure forme», «croit toujours qu’il a une place dans l’équipe» et est convaincu qu’il a mis ses problèmes de blessures derrière lui. L’accord actuel de 27 ans court jusqu’en 2023.

Umtiti n’a fait que 13 sorties en Liga cette saison, et seulement six en tant que partant, et ne semble certainement pas avoir convaincu Ronald Koeman qu’il est de retour à son meilleur.

Il a été rapporté que le Barça rencontrerait des joueurs et des agents cette semaine pour discuter de leur avenir au club. On pense que certains se verront dire qu’ils ne sont pas dans les plans futurs du club et qu’ils doivent chercher une sortie.