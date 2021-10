Samuel Umtiti laissé en larmes par Barcelone mais déterminé à rester

Ce n’est un secret pour personne que Barcelone et Samuel Umtiti sont à la croisée des chemins. Le Français et le Barça n’ont pu parvenir à aucun accord sur son départ du club cet été. Cette débâcle a conduit à la situation délicate dans laquelle Umtiti est essentiellement exilé au club mais désireux de rester.

Son désir de rester au club et de jouer a également conduit à quelques sifflets au Camp Nou lors de la pré-saison du Trophée Joan Gamper et il a maintenant ouvert sur sa situation dans une nouvelle interview.

« [Mentally] C’est dur. Il y a eu des moments difficiles avec les blessures, mais je suis mieux physiquement maintenant. Je suis content, mais j’aimerais jouer et aider l’équipe. L’entraîneur prend les décisions et je dois montrer que je suis assez bon pour jouer. Je dois continuer à m’entraîner dur.

Umtiti dit également qu’il reste déterminé à réussir au club, mais révèle qu’il a fondu en larmes lorsqu’il a rencontré le président Joan Laporta pour discuter de sa situation qui l’a conduit à rester au Barca.

« Je ne me vois pas jouer pour un autre club, impossible. Pour le moment, je suis très clair là-dessus. Le football est ma vie, Barcelone est ma vie. Je me vois ici. Je veux réussir ici.

«Je suis en forme, il me manque juste des matchs, une meilleure forme que lorsque j’ai signé. Tout a changé depuis : l’entraînement, mon alimentation. Je suis plus fort et plus rapide qu’avant.

« J’ai pleuré pendant la réunion. Nous avons parlé de certaines questions difficiles; c’était assez intense. Je ne parle pas beaucoup, mais si je vous dis quelque chose, cela vient du cœur.

Umtiti | La source