Samuel Umtiti | Les destinations possibles d’Umtiti

01/07/2022 à 21:53 CET

Le FC Barcelone a déjà résolu l’un de ses gros problèmes pour le marché d’hiver. Le départ de Coutinho vers Aston Villa libère de l’espace dans l’équipe culé, mais ce ne sera pas la seule sortie dont les Catalans ont besoin pour équilibrer leurs comptes et faire de la place pour les signatures qu’ils ont l’intention de faire.

Exit la révolution qui, avec le départ du Brésilien, pourrait se défaire en cascade. Le défenseur central Samuel Umtit semble avoir complètement changé d’avis pour accepter son départ et profiter grandement à l’équipe présidée par Joan Laporta.

Selon les prévisions, la Turquie, l’Angleterre et la France sont les destinations que la centrale française a le plus de chances de terminer avant le 3 février. Fenerbahçe est l’option la plus appréciée s’il quitte le Camp Nou. Les Turcs pourraient faire une offre pour le défenseur central s’il vend son défenseur hongrois Attila Szalai sur le marché d’hiver, quelque chose qui semble tout à fait faisable.

Newcastle, une autre option

LL’option de Newcastle apparaît désormais également dans l’équation. Pour le footballeur lui-même, cela pourrait également être une échappatoire à son manque d’importance dans l’équipe désormais formée par Xavi Hernández et, auparavant, par Ronald Koeman.

Une autre option serait de retourner dans votre pays d’origine. Maintenant bien, le joueur aurait précisé une chose : pour partir il n’acceptera qu’un prêt jusqu’à la fin de la saison, avec le retour conséquent du crack à Barcelone en juillet prochain, puisque son contrat n’expire qu’en juin 2023.