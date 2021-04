Samunnati acquiert la plateforme de chaîne d’approvisionnement agricole Kamatan

Kamatan Farms est une entreprise de logistique et de chaîne d’approvisionnement qui construit des chaînes de valeur agro-agricoles inclusives et durables.

La start-up agro-fintech basée à Chennai, Samunnati, a annoncé lundi l’acquisition de Kamatan Farm Tech, une plate-forme de chaîne d’approvisionnement agricole centrée sur les agriculteurs, pour un montant non divulgué. Grâce à ce partenariat, Samunnati et la start-up Kamatan, basée à Delhi, espèrent améliorer leur liaison commerciale combinée avec les organisations de producteurs agricoles (OPF), les petits commerçants, les agrégateurs d’agriculteurs et les PME agricoles – en les aidant à se connecter aux acheteurs d’entreprise et à motiver les agriculteurs plus élevés. le revenu.

Anilkumar SG, fondateur et PDG de Samunnati, a déclaré: «Nous sommes impressionnés par la dynamique de croissance rapide dont Kamatan Farms a été témoin. Ils ont construit des chaînes d’approvisionnement efficaces pour tous les produits agricoles, tirant parti de la technologie pour réduire le gaspillage et les inefficacités, tout en liant les producteurs et les acheteurs en gros dans une relation transparente, transparente et axée sur la valeur. Cela a une forte corrélation avec le travail de Samunnati avec les FPO du côté de l’offre et les entreprises agricoles du côté de la demande dans 20 États de l’Inde. Nous sommes impatients d’apporter les avantages de nos synergies conjointes aux FPO et aux entreprises agricoles à travers le pays. »

Kamatan Farms est une entreprise de logistique et de chaîne d’approvisionnement qui construit des chaînes de valeur agro-agricoles inclusives et durables. Kamatan s’approvisionne directement auprès des agriculteurs et des organisations de producteurs agricoles (OPF) et personnalise le modèle d’approvisionnement pour chaque acheteur afin de garantir la plus grande efficacité de la chaîne d’approvisionnement. La société a aidé les agriculteurs à mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière de production, de récolte, d’emballage et de transport des produits, en veillant à ce que la valeur qu’ils obtiennent pour leurs produits soit nettement supérieure à ce que les chaînes d’approvisionnement traditionnelles offrent.

«Le secteur agroalimentaire en Inde se trouve à un point d’inflexion avec un potentiel énorme pour l’émergence et la croissance de chaînes de valeur inclusives, en raison de la poussée vers l’autosuffisance. Nous sommes ravis de l’intégration de Kamatan avec Samunnati, car nous partageons tous deux une vision visant à rendre les chaînes de valeur agricoles plus inclusives, transparentes et efficaces. Nous sommes convaincus que nos efforts combinés se traduiront par un plus grand nombre de services atteignant un plus grand nombre de FPO et d’entreprises agricoles et, ensemble, nous créerons de nouveaux jalons de croissance pour répondre aux besoins de la communauté agricole ”, a déclaré Pravesh Sharma, un ancien Officier IAS et co-fondateur et PDG de Kamatan Farm Tech.

