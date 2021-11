Samvat 2077 : Nifty enregistre ses rendements les plus élevés jamais enregistrés au cours des 12 dernières années

D’autre part, la pharma, les FMCG et les banques privées ont évolué dans une fourchette de 20 à 30 % chacune.

Samvat 2077 s’est avéré être une année historique pour les actions, malgré la pandémie. L’indice de référence Nifty50 a enregistré ses meilleurs rendements de tous les temps sur 12 ans. Alors que les politiques monétaires accommodantes adoptées par les banques centrales mondiales ont été un facteur important qui a stimulé les marchés, la forte participation des détaillants a également été une tendance clé qui s’est dégagée.

Les investisseurs de portefeuille étrangers ont continué de faire confiance aux actions indiennes et ont injecté 18,73 milliards de dollars au cours de la période, ce qui est le deuxième plus élevé après 22 milliards de dollars vu dans Samvat 2069.

Le Nifty a également enregistré ses meilleurs rendements en 12 ans (Samvat 2066-Samvat 2077), selon les données de Bloomberg.

L’indice de référence a réussi à générer plus de 40 % de rendements au cours du Samvat 2077, car les investissements des FPI (investisseurs de portefeuille étrangers) ont été l’un des principaux moteurs de la reprise.

L’ESB Sensex a dépassé les 60 000 niveaux par rapport à ses creux pandémiques de près de 25 000, tandis que le Nifty50 a franchi 18 000 par rapport à ses creux de 7 600 en mars 2020.

Avec des sources d’investissement alternatives, telles que les dépôts bancaires et les produits à revenu fixe, générant de faibles rendements, les actions sont devenues la destination d’investissement préférée des investisseurs de détail dans le Samvat 2077 et, selon toute vraisemblance, cela devrait également se poursuivre dans le nouveau Samvat. Selon Deepak Jasani, responsable de la recherche sur la vente au détail chez HDFC Securities, « L’allocation croissante de l’épargne financière aux actions en Inde a également entraîné une hausse des indices. Cela montre le potentiel d’une allocation encore plus élevée des Indiens aux actions en tant que classe d’actifs et son impact sur les valorisations à l’avenir. »

Cependant, les marchés plus larges ont nettement surperformé les indices de référence au cours de la période, les indices BSE Midcap et Smallcap s’envolant d’environ 75 % et 95 %, respectivement. L’espace a cependant été témoin d’une action en sourdine au cours des années précédentes de 2019 et 2018.

Selon Axis Securities, « les rendements de Samvat 2077 étaient larges, principalement en raison d’une meilleure participation observée dans toutes les catégories d’actions ainsi que dans les secteurs, qui était relativement étroite dans les années pré-pandémiques ».

Alors que les valeurs industrielles, cycliques et de valeur ont bien performé à Samvat 2077, la nouvelle année verrait un jeu sur la reprise des bénéfices et des thèmes post-Covid comme les voyages et le tourisme, en dehors des secteurs axés sur la consommation domestique.

Les actions cycliques et à bêta élevé étaient quelques-uns des thèmes clés observés au cours de Samvat 2077. En suivant les individus, les banques de métaux, de biens immobiliers et du secteur public ont dominé les autres, progressant de plus de 156%, 125% et 115%, respectivement, selon un rapport de Kotak Securities. D’autre part, la pharma, les FMCG et les banques privées ont évolué dans une fourchette de 20 à 30 % chacune.

Samvat 2078 devrait faire face à des vents contraires à court terme, car les fortes valorisations du marché, associées aux inquiétudes concernant l’inflation dans un contexte de hausse des prix des matières premières et du pétrole, maintiendront les marchés sous contrôle. En outre, les banques centrales faisant allusion au retrait des mesures en cas de pandémie et aux possibilités de hausse des taux d’intérêt pourraient également conduire à des actions négatives, ont souligné les experts.

« Les tendances des prix des matières premières mondiales pourraient être un facteur clé à surveiller, car une hausse soutenue du brut et des matières premières peut augmenter l’inflation et modifier la position des banques centrales en matière de taux d’intérêt et augmenter la volatilité à court terme », Amnish Aggarwal, responsable de la recherche, Prabhudas Lilladher dit FE.

Cependant, le rythme rapide de la vaccination dans le pays et une meilleure reprise économique continueront de soutenir fermement les marchés à long terme, ont expliqué les analystes. La séance sur les résultats et les commentaires confiants de la direction présentent également de solides perspectives pour les entreprises, annulant la pression des coûts plus élevés des intrants.

De plus, Samvat 2078 sera tiré par une consommation plus élevée à travers le pays et les secteurs axés sur la consommation seront les thèmes clés à surveiller. Les voyages et le tourisme, les banques et l’automobile sont parmi les principaux compteurs à surveiller dans Samvat 2078, ont déclaré des experts.

« Nous pensons que les banques, l’automobile, les sociétés de plate-forme, les multiplexes, le commerce de détail, les CGD et les biens d’équipement/infra feraient de bons résultats dans le prochain Samvat », a ajouté Aggarwal.

De plus, au milieu de quelques inquiétudes sur le marché actuellement, les analystes s’attendent à ce que le Nifty évolue dans une fourchette de 12% à 15% au cours du Samvat 2078, et le ratio bénéfices/PIB devrait également s’améliorer au cours de l’année à venir.

«Nous nous attendons à ce que le ratio bénéfices/PIB de Nifty 500 s’améliore, passant d’un minimum de 2,5% au cours de l’EX20 à 3,4% au cours de l’EX23E (le plus élevé après l’EX15). De plus, Nifty peut potentiellement générer des rendements d’environ 12 à 15 % par rapport à Samvat 2078 », a déclaré Binod Modi, responsable de la stratégie chez Reliance Securities.

