Samvat 2077 se termine par des gains: les marchés glissent avant le résultat de la réunion de politique de la Fed

Les actions de SBI ont atteint un nouveau sommet de 52 semaines de Rs 542,30 grâce à de solides performances au T2FY22. Le prêteur a connu une croissance massive de 67% en glissement annuel de son bénéfice net à Rs 7 627 crore.

Le Sensex et le Nifty se sont inspirés d’autres grands marchés mondiaux mercredi et ont terminé dans le rouge. La possibilité que la Réserve fédérale réduise progressivement ses achats d’actifs a refroidi les sentiments des marchés à travers le monde, tandis que les valorisations étirées des compteurs ont continué d’inquiéter les investisseurs.

« Les indices de référence ont enregistré des bénéfices en raison de la faiblesse des indices du marché mondial et des valorisations tendues », a déclaré Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions (commerce de détail), Kotak Securities. Le Sensex a glissé de 257,14 points à 59 771,92, et le Nifty a terminé la séance en baisse de 59,75 points à 17 829,20. Le Bank Nifty a subi une forte pression de vente, entraînant une baisse de 1,3% pour clôturer à 39 402,05.

Le Sensex a vu 17 des 30 constituants terminer la journée en pertes, principalement en raison de la comptabilisation des bénéfices. Sun Pharma a été le grand perdant, en baisse de 3,27%, suivi par IndusInd Bank, Kotak Mahindra Bank, Bharti Airtel et ICICI Bank. D’un autre côté, Larsen & Toubro a bondi de près de 4% dans la session intra-journalière.

Sur le plan sectoriel, à l’exception des métaux, de l’immobilier et de l’énergie, tous les autres secteurs ont terminé en baisse. Les guichets de l’automobile et de la banque privée ont été les pires mercredi, en baisse de plus de 1% chacun. Cependant, l’indice Nifty Realty a bondi de près de 2% au cours d’une session par ailleurs volatile, menée par les actions de Sobha, Oberoi Realty et Godrej Properties.

Dans l’ensemble, le ratio avance-déclin est devenu négatif, près de 1 657 actions ayant baissé tandis que 1 585 actions ont progressé sur l’ESB. À l’avenir, 17 600-17 700 constitueront un soutien crucial pour le Nifty lors des prochaines sessions, selon les experts.

« Nifty ne s’est pas rétabli après la chute de la veille et le ratio avance-déclin a diminué. La résistance pour le Nifty reste 18012 tandis que 17613-17697 est la bande de soutien cruciale », a déclaré Deepak Jasani, responsable de la recherche sur le commerce de détail, HDFC Securities.

Les marchés intérieurs ont clôturé l’année civile hindoue, Samvat 2077, avec des gains stellaires. Le Sensex a progressé de 16 133,94 points ou 36,97 %, tandis que le Nifty a grimpé de 5 048,95 points ou 39,50 %.

Les marchés auront une séance de négociation spéciale d’une heure sur Muhurat jeudi pour marquer le début de Samvat 2078.

