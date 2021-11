Samvat 2078 n’est peut-être pas aussi stellaire que l’année dernière, mais achetez ces 5 actions pour des gains

Même au milieu d’un scepticisme élevé, Samvat 2077 a été une année remarquable avec les indices de référence. (Photo : REUTERS)

Par Yesha Shah

Était-ce dans le domaine de l’imagination que Samvat 2077 pourrait être l’année la plus performante depuis plus d’une décennie ? L’an dernier avant Diwali, alors que l’Inde luttait contre les chocs induits par la pandémie, les incertitudes quant à l’avenir continuaient de prévaloir. Même au milieu d’un scepticisme élevé, Samvat 2077 a été une année remarquable avec des indices de référence franchissant une étape après l’autre ! Maintenant que le pendule a basculé, nous entrons dans la nouvelle année avec des marchés à des valorisations record et une économie mieux équipée pour résister aux chocs.

Dans ce Samvat également, le récit des marchés indiens devrait rester robuste avec des leviers de croissance clés déjà en place. La privatisation réussie d’Air India a renforcé la conviction dans les plans de désinvestissement. Un cycle d’investissement accéléré, un cycle haussier de la trajectoire des bénéfices des entreprises et il va sans dire que l’approvisionnement en Chine + 1 a été la doublure argentée de la pandémie et devrait encore être de bon augure pour les marchés. Cela dit, il ne faut pas oublier que certaines failles immédiates dans l’armure de M. Market sont le resserrement de la politique monétaire plus tôt que prévu et les pressions inflationnistes prolongées.

Malgré ces dépassements, nous pensons que les actions indiennes sont susceptibles de générer des rendements supérieurs et continueront d’offrir de nombreuses opportunités d’investissement. Cependant, alors que les marchés digèrent leurs valorisations exagérées, les rendements attendus pour Samvat 2078 pourraient ne pas être aussi brillants que l’année passée. Avec le ralentissement attendu des marchés, il deviendra difficile de gagner de l’argent et les investisseurs auront besoin d’un œil plus attentif pour la sélection des actions afin de continuer à générer des rendements supérieurs.

En tenant compte de tout cela et en gardant à l’esprit les thèmes émergents, nous vous présentons nos choix de Diwali pour Samvat 2078 !

Dabur Inde Ltd

Dabur est la plus grande entreprise mondiale de soins ayurvédiques et naturels. Au cours de la dernière année, Dabur a enregistré une croissance impressionnante d’environ 15 % en glissement annuel des ventes nationales de produits de grande consommation. Il a été un compoundeur constant avec une amélioration des marges d’exploitation de ~17% au cours de l’EX15 à ~21% au cours de l’EX21 et un ROE et un ROCE moyens sur 5 ans de plus de 30%. À la suite de la pandémie, la demande de produits de santé ayurvédiques a connu une forte augmentation et Dabur, avec sa solide lignée, ses capacités de R&D robustes et ses mesures financières saines, en est un bénéficiaire clair.

Peintures Asiatiques Ltd

Asian Paints, la plus grande entreprise de peinture en Inde, a connu une croissance record au cours des 3 dernières années. Sa force se reflète dans sa résilience remarquable, avec un TCAC des ventes sur 5 ans de 9,4%, même au milieu des perturbations liées à la pandémie. Bien que les marges brutes de l’entreprise aient été touchées récemment, l’entreprise reste confiante de maintenir ses marges d’EBITDA dans une fourchette de 18 à 20 %. Avec le passage du secteur des acteurs non organisés aux acteurs organisés qui devrait propulser sa croissance, nous restons positifs sur le fabricant de peinture en raison de son solide portefeuille de produits couplé à un canal de distribution robuste.

LIC Housing Finance Ltd

Le deuxième prêteur hypothécaire indien en importance a réalisé sa meilleure performance opérationnelle au cours de l’exercice 2021 avec une forte fidélisation de la clientèle et un coût des fonds inférieur, malgré les défis liés au COVID. Il bénéficie également de la forte image de marque de LIC et de l’accès à son réseau d’agences. L’industrie est dans une situation idéale avec des taux d’intérêt historiquement bas, des prix immobiliers attractifs, une demande robuste et une amélioration de l’efficacité de la collecte. Compte tenu de ces vents favorables, malgré une forte concurrence, les investisseurs peuvent tirer des rendements décents de ce HFC.

Rossari Biotech Ltd.

Rossari Biotech est l’un des plus grands fabricants de produits chimiques de spécialité textile. Avec un portefeuille de plus de 3 500 produits, la source de revenus de l’entreprise est bien diversifiée. La société devrait clôturer l’exercice 22 avec un bond d’au moins 50 % de son chiffre d’affaires et de son résultat net. Les 2 acquisitions annoncées devraient générer des synergies en s’adressant à une large base de clients, de nouvelles zones géographiques et des opportunités de ventes croisées. Avec un bilan quasiment sans dette, un bilan financier sain, les perspectives de croissance de l’entreprise restent solides.

Services de gestion de l’âge informatique (CAMS)

CAMS opère dans un secteur hautement réglementé des agents de registre et de transfert (RTA). C’est un leader du marché avec une part de marché d’environ 70 à 72 % du total des actifs sous gestion des fonds communs de placement (MF) sur un marché RTA en duopole. Il a des antécédents financiers solides et cohérents de croissance des ventes et des bénéfices composés de 8 % et 13 % respectivement et a un ROE et un ROCE stellaires de plus de 40 % chacun. De plus, l’Inde a l’une des pénétrations MF les plus faibles au monde avec un ratio AUM-PIB de 12% par rapport à la moyenne mondiale de 65%, ce qui lui-même offre un potentiel de croissance à long terme pour l’ensemble de l’industrie MF et RTA.

Au lieu d’investir dans des actions individuelles, les investisseurs devraient investir dans le portefeuille dans son ensemble, car il comprend un mélange d’actions de grande et moyenne capitalisation de qualité qui ont la capacité de résister à la volatilité et de générer de beaux rendements à moyen et long terme. Les marchés ne monteront pas d’un coup et il pourrait y avoir des corrections et des pauses lors du prochain Samvat. De tels exemples devraient être utilisés par les investisseurs pour accumuler ces noms de qualité et bénéficier du rallye pluriannuel qui nous attend !

Je vous souhaite à tous un très joyeux et prospère Diwali et un bon investissement !

(Yesha Shah est responsable de la recherche sur les actions chez Samco Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

