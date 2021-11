Samvat 2078 : Nifty dans la tendance haussière majeure, pourrait atteindre 20000 au-dessus de 18600 ; Bank Nifty à l’échelle 47000 d’ici Diwali 2022

Bank Nifty, en revanche, continue de suivre une tendance à la hausse après avoir franchi les 36800 niveaux.

Par Rajesh Palviya

SAMVAT 2078 sera une année de levier financier, portée par une amélioration significative de la rentabilité des entreprises. Le bénéfice net cumulé et glissant de l’univers NSE 500 ou des quatre derniers trimestres a atteint un niveau record, les secteurs déficitaires devenant positifs et contribuant de manière significative à la rentabilité nette. De plus, le ROE ou le marché au sens large s’améliore après une performance mitigée pendant plusieurs années. Dans l’ensemble, le marché indien est entré dans un cycle haussier des bénéfices avec une attente de plus de 20 % de croissance des bénéfices de Nifty au cours des deux prochaines années. Avec une reprise économique plus rapide à l’horizon, les secteurs plus cycliques devraient se joindre à la reprise avec l’attente d’une augmentation des dépenses publiques à l’avenir. Les petites et moyennes capitalisations s’accélèrent et l’effet de levier du bilan devrait se jouer en 2022 avec une amélioration des perspectives de ratios de rendement et de rentabilité.

Nous présentons les thèmes suivants pour SAMVAT 2078 :

– Les petites et moyennes capitalisations s’accélèrent et l’effet de levier du bilan devrait se jouer en 2022 avec une amélioration des perspectives de ratios de rendement et de rentabilité.

– L’Habitat et la Banque seront des thèmes majeurs à surveiller en 2022 en raison de leurs perspectives améliorées et du régime actuel de taux d’intérêt plus bas.

– Le secteur des infrastructures est un thème émergent alors que le gouvernement augmente ses dépenses dans cet espace à l’avenir.

– Le Digital et le Cloud resteront des thèmes structurants majeurs à long terme.

– La demande d’amélioration de l’habitat s’est renforcée et continue d’être robuste en 2022

– Les voyages et le tourisme sont un thème plus prometteur, qui a encore pris de l’ampleur après une reprise de la campagne de vaccination.

Techniquement, l’indice Nifty 50 est dans une tendance haussière majeure. Il fait une série de plus hauts et de plus bas plus hauts mois après mois. Nous avons vu des signes de réservation de bénéfices au mois d’octobre et de telles corrections devraient être utilisées comme une opportunité d’achat. Sur les graphiques mensuels, le RSI est entré dans la zone de surachat, indiquant que la dynamique haussière sous-jacente est assez forte pour Nifty. À l’avenir, des supports importants sont placés aux niveaux 17000 -16500 alors qu’à la hausse, 18600 reste toujours une résistance cruciale. Une fois que Nifty parvient à dépasser 18600, il peut évoluer vers 19200 -20000.

Bank Nifty, en revanche, continue de suivre une tendance à la hausse après avoir franchi les 36800 niveaux. Nous pensons que le rallye peut se poursuivre jusqu’à 45000-47000 niveaux jusqu’au prochain Diwali.

– Si nous regardons les tendances à long terme au sein des secteurs, l’indice BSE Auto a donné une cassure mensuelle à 24000 niveaux. A la hausse, nous nous attendons à ce que le rallye s’étende jusqu’à 29000-30000 niveaux cette année.

– Des secteurs comme l’électricité et l’immobilier ont donné des arrondis trimestriels à long terme et se maintiennent au-dessus du même niveau. Un potentiel de hausse de 20 à 25 % supplémentaires est visible sur les graphiques.

– Les biens d’équipement, les métaux et le pétrole et le gaz ont cassé d’importantes résistances horizontales et sont maintenant prêts pour une nouvelle étape plus élevée.

– L’informatique, les soins de santé et les produits de grande consommation font une série de hauts et de bas plus élevés indiquant la force sur les graphiques à long terme. Toute correction à court terme doit être utilisée comme une opportunité d’achat dans ces secteurs.

(Rajesh Palviya, VP – Research (Head Technical & Derivatives), Axis Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

