Samvat 2078 : résultats T2, forte demande, reprise économique pour conduire D-St ; Focus sur les secteurs du voyage et du tourisme

L’Inde a connu la troisième année consécutive de mousson normale en 2021, ce qui devrait également favoriser la demande rurale.

Les marchés boursiers ont connu un parcours historique à Samvat 2077, car ils ont atteint de nouveaux sommets à vie avec Nifty/Sensex dépassant la barre des 18k/60k pour la première fois de l’histoire. Le récent sprint à 15 000 en février 21 et 18 000 en octobre 21, par rapport aux creux pandémiques de 7,6 000 en mars 20 – au milieu des blocages et d’autres problèmes de santé – a été mené par une liquidité mondiale bénigne, le confinement des cas de COVID-19, un important accélération du rythme de vaccination, nette reprise des bénéfices des entreprises et budget favorable au marché.

Nifty a donné environ 43% de rendements dans Samvat 2077 (au 26 octobre 2021), tandis que les Midcaps/Smallcaps ont surperformé et sont respectivement en hausse de 70%/82%. Le thème de Samvat 2077 était le bêta élevé, les valeurs cycliques et les actions de valeur. Parmi les secteurs, les métaux (+114% en glissement annuel), l’immobilier (+113 %) et les banques d’alimentation (+108%) ont été les principaux gagnants. En revanche, la Pharma (+20%), les FMCG (+25%) et les Banques Privées (+33%) ont été sous-performantes alors que les défensives ont fait une pause.

Les tendances macroéconomiques ont connu une bonne reprise, avec des indicateurs à haute fréquence (recouvrement de la TPS, factures électroniques, lectures PMI, demande d’électricité et de carburant) s’améliorant d’un mois à l’autre. Le PIB réel de l’Inde a augmenté à un record de 20,1 % en glissement annuel au premier trimestre de l’exercice 22. Le FMI a prévu que le PIB de l’Inde augmenterait de 9,5% en 2021, suivi d’une croissance de 8,5% en 2022 – ce serait la croissance la plus rapide parmi les marchés développés et émergents. Compte tenu de cette forte croissance et de l’importante économie axée sur la demande intérieure, les investisseurs mondiaux souhaitent vivement participer aux perspectives de croissance à long terme du pays. Cela se reflète bien dans les forts afflux de FII, qui ont été les plus élevés jamais enregistrés à 1,6 lakh crore INR pour l’année.

L’Inde a connu la troisième année consécutive de mousson normale en 2021, ce qui devrait également favoriser la demande rurale. Nous nous attendons également à ce que le gouvernement appuie sur la pédale budgétaire pour stimuler la croissance au cours des 6 à 12 prochains mois. Les entreprises indiennes ont également surmonté les défis posés par Covid avec des mesures de maîtrise des coûts sans précédent et une amélioration du bilan ainsi que des flux de trésorerie.

Alors que nous entrons dans Samvat 2078, les commentaires des entreprises restent optimistes, les directions de tous les secteurs faisant allusion à de fortes tendances de la demande. Avec la reprise du cycle économique, nous prévoyons une reprise de la croissance des bénéfices des entreprises qui fait défaut depuis de nombreuses années. Nous estimons que Nifty EPS augmentera de 35 %/20 % à INR730/INR874 pour FY22E/FY23E, respectivement.

Compte tenu de la forte reprise des marchés, les valorisations sont devenues chères et ne peuvent être maintenues que grâce à des bénéfices constants. La hausse des prix de l’énergie et des matières premières, les perturbations dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, les pourparlers progressifs de la Fed américaine et la hausse des taux d’intérêt sont quelques-uns des facteurs de risque qui peuvent conduire à une volatilité mondiale plus élevée.

Les fondamentaux à long terme restent intacts et il convient donc d’adopter une stratégie ascendante, car nous nous attendons à ce que la dynamique spécifique aux actions/secteurs se poursuive. L’informatique, la consommation, le ciment, les biens d’équipement, l’immobilier sont quelques-uns des secteurs qui continueraient à enregistrer des chiffres solides. De plus, avec l’ouverture de l’économie, nous nous attendons à ce que les segments des voyages, du tourisme et des loisirs se portent également bien à l’avenir. Certains des secteurs sous-évalués qui peuvent voir une certaine reprise des affaires ainsi que l’intérêt du marché sont la banque et l’automobile.

Pour Samvat 2078, nous nous attendons à ce que les thèmes clés suivants se déroulent :

1) Normalisateurs de revenus : Avec l’amélioration de l’économie, certaines poches des grandes capitalisations sont bien placées pour afficher une nette amélioration des bénéfices

2) Voyages et tourisme : Avec l’Inde franchissant 100 crores de vaccination et l’ouverture de divers secteurs, nous nous attendons à ce que le segment des loisirs se porte très bien au cours des 6 à 12 prochains mois

3) Immobilier et accessoires : Nous pensons que l’immobilier est à l’aube d’un cycle haussier avec plusieurs facteurs macroéconomiques comme des taux d’intérêt bas, des prix modérés et une accessibilité croissante associée à un faible taux d’accession à la propriété en Inde.

4) Composés à long terme : La pandémie a fourni des moteurs de croissance à long terme pour certains secteurs comme la technologie (augmentation des dépenses des entreprises), la QSR (changement de comportement des consommateurs) et l’assurance (faible pénétration et sensibilisation croissante)

5) Mid-caps : La sélection de titres a été la clé pour générer des rendements dans l’espace des moyennes capitalisations – une tendance qui, selon nous, se poursuivrait également.

(Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.