Samyukt Kisan Morcha forme une équipe de cinq membres pour les discussions avec le gouvernement

Ces cinq membres s’entretiendront avec le gouvernement au sujet de leurs différentes revendications.

Le Samyukt Kisan Morch a formé une équipe de cinq membres qui s’entretiendra avec le gouvernement et fera probablement partie du comité proposé qui sera constitué par le gouvernement pour délibérer sur différentes questions, notamment le prix de soutien minimum. Les membres du comité sont Gurnam Singh Chaduni, Balbir Singh Rajewal, Yudhvir Singh, Ashok Dhawale et Shiv Kumar Kakka.

On se souviendra que le gouvernement avait contacté le SKM de manière informelle le 30 décembre en leur demandant de suggérer cinq noms pour le comité. Le Centre avait abrogé les trois lois agricoles le 29 novembre.

Une réunion du SKM, un organisme faîtier de 40 syndicats agricoles, s’est tenue aujourd’hui au cours de laquelle la décision a été prise. Ces cinq membres s’entretiendront avec le gouvernement au sujet de leurs différentes revendications. La prochaine réunion du SKM aura lieu le 7 décembre.

Fin de la réunion de SKM SKM की बैठक में सरकार से बातचीत के लिए 5 नाम तय किए गए 1) Balbeer Singh Rajewal

2)Gurnam Singh Chadhuni

3) Yudhveer Singh

4)Ashok Dhawlé

5) Shivkumar Kakka #FarmersProtest @Kisanektamorcha – Kisan It Cell (@kisanItcell1) 4 décembre 2021

La réunion a eu lieu près de la frontière Singhu entre Haryana et Delhi. La frontière de Singhu a été l’épicentre des protestations des agriculteurs qui avaient commencé fin novembre de l’année dernière. Des chefs d’agriculteurs de l’Haryana, du Pendjab, de l’Uttar Pradesh et d’autres endroits ont participé à la réunion qui a duré environ quatre heures.

Plus de détails sont attendus.

