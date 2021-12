Samyukta Kisan Morcha se réunira demain pour décider de mettre fin à la manifestation après un consensus sur une nouvelle proposition du gouvernement

Le SKM a également formé un groupe de cinq membres pour un dialogue avec le Centre concernant les demandes en suspens des agriculteurs.

Le Samyukta Kisan Morcha (SKM) a déclaré aujourd’hui qu’il tiendrait une réunion demain pour décider de l’avenir de la manifestation. Cette décision intervient après que les dirigeants des syndicats d’agriculteurs sont parvenus à un consensus sur un projet de proposition révisé du Centre lié à leurs demandes en suspens. Cependant, ils ont exigé cette communication officielle sur papier à en-tête du gouvernement au sujet de la proposition.

Le leader du BKU, Gurnam Singh Chaduni, a déclaré aujourd’hui que les agriculteurs ont accepté le projet révisé présenté par le Centre. « Nous tiendrons à nouveau une réunion demain dès que nous recevrons une lettre officielle du Centre. La manifestation est toujours en cours », a-t-il déclaré. Le chef des agriculteurs Rakesh Tikait a déclaré que les dirigeants des agriculteurs n’avaient pas encore décidé de maintenir l’incident de Lakhimpur Kheri à l’ordre du jour des discussions avec le Centre.

Chaduni avait précédemment informé que le projet précédent du gouvernement central sur les demandes en suspens n’était pas acceptable pour eux, suite à quoi une nouvelle proposition a été reçue du Centre aujourd’hui.

« Aucune décision n’a encore été prise sur l’arrêt de l’agitation. Une autre réunion du SKM se tiendra demain (jeudi) à midi », a déclaré Chaduni lors d’une conférence de presse à l’issue d’une réunion du comité central du SKM.

Le SKM a indiqué dans un communiqué qu’une communication officielle signée sur papier à en-tête du gouvernement est attendue et que les dirigeants agriculteurs se réuniront à nouveau demain à midi, à la frontière de Singhu, pour prendre une décision formelle par la suite de lever les morchas.

Le SKM a également formé un panel de cinq membres pour un dialogue avec le Centre concernant les demandes en suspens des agriculteurs, notamment la garantie légale du MSP, le retrait des affaires contre les agriculteurs enregistrés pendant le mouvement et l’indemnisation des parents des agriculteurs décédés pendant l’agitation. Un autre chef d’agriculteur et membre du comité de cinq membres de SKM, Yudhvir Singh, a déclaré à PTI : « La balle est maintenant dans le camp du gouvernement et une décision finale sera prise demain.

Le 29 novembre, un projet de loi a été adopté au Parlement pour abroger les trois lois agricoles litigieuses, l’une des principales revendications des agriculteurs protestataires. Mais l’impasse se poursuit, les manifestants exigeant que le gouvernement réponde à leurs autres demandes, notamment une garantie légale sur le MSP et le retrait des poursuites contre les agriculteurs.

