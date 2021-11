San Andreas Rainstorm rend le jeu presque injouable

Une comparaison graphique récente montrant le travail que le développeur Grove Street Games a mis dans la remasterisation des trois premiers titres 3D de Grand Theft Auto semblait solide à première vue, et nos impressions ont également noté les améliorations graphiques notables. Il s’avère, cependant, que bien que les récentes rééditions de Rockstar aient fière allure dans certaines parties de sa collection, il existe également des aspects visuels tout aussi terribles. Cela n’est nulle part plus apparent que dans les images virales qui circulent récemment sur les réseaux sociaux, après la sortie du remaster.

Les jeux en monde ouvert proposent souvent une météo dynamique qui aide n’importe quel lieu à prendre vie. Mais dans la nouvelle version de San Andreas, les pluies torrentielles rendent le jeu injouable. L’utilisateur de Twitter @JankyNedelko a lancé des vidéos d’eux faisant du vélo dans ce qui ne peut être décrit que comme une crue éclair (bien qu’aucune des rues du jeu ne soit, vous savez, inondée). Pourtant, ce qui est représenté ici est une forte tempête de pluie qui va bien au-delà des saisons que vous pourriez trouver dans une ville réelle.

La pluie ressemble presque à un climat tropical, comme la forêt amazonienne. Nous ne sommes certainement pas dans la ville fictive de San Andreas, qui est un amalgame de grands États occidentaux comme la Californie et le Nevada. Le changement climatique est une chose, cependant, alors peut-être n’est-ce qu’une illustration douloureuse de ce à quoi nous pouvons nous attendre à l’avenir ?

Je suis enclin à penser qu’il s’agit d’un bug malheureux, JankyNedelko publiant un deuxième tweet contenant encore plus de pluie. Là encore, la version semble jonchée de problèmes. Je ne voudrais pas rester coincé là-dedans. Vous ne pouvez même pas comprendre ce qui se passe vraiment ici, et cela empire lorsque vous êtes près d’un plan d’eau. Vous finirez probablement par percuter quelque chose ou quelqu’un au lieu d’atteindre la destination vers laquelle vous vous dirigez. C’est juste horrible !

G/O Media peut toucher une commission

Lire la suite: La nouvelle trilogie GTA a fière allure, mais semble inachevée

Dans l’ensemble, les choses ne vont pas bien pour Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition en ce moment, les fans partageant toutes sortes de séquences approximatives ou exigeant des remboursements. Tout cela rappelle beaucoup l’époque où Rockstar Games a tenté de remasteriser San Andreas en 2013. Le tollé des fans concernant l’état du package, des animations faciales étranges aux éléments manquants (comme des chansons), a incité l’éditeur à retirer le jeu du PC pour le moment. . Au moins, le mème « Aw shit, here we go again » a été relancé pour notre plus grand plaisir.