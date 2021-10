San Andreas VR’ arrive sur Oculus Quest

C’est reparti : Grand Theft Auto : San Andreas reçoit le traitement VR pour Occulus Quest.

Lors d’un événement Facebook Connect jeudi, Mark Zuckerberg a annoncé que le shoot’em up classique en monde ouvert de Rockstar Games obtenait le traitement VR pour l’Oculus Quest 2. On ne sait pas si ce projet a quelque chose à voir avec Grand Theft Auto: The Trilogie – L’édition définitive, cependant.

« Obtenez une nouvelle perspective sur Los Santos, San Fierro et Las Venturas en découvrant (encore ou pour la première fois) l’un des mondes ouverts les plus emblématiques du jeu », a déclaré un article sur le blog Oculus. « C’est un projet en gestation depuis de nombreuses années, et nous avons hâte de vous en montrer plus. »

Il n’y a pas encore de séquence vidéo ou de captures d’écran de Grand Theft Auto: San Andreas en VR, vous n’aurez donc qu’à imaginer le mème CJ préféré de tout le monde à la première personne.

RUPTURE : GTA San Andreas VR est en développement pour Oculus Quest ! pic.twitter.com/OZpGYPcQFo – Ben (@videotech_) 28 octobre 2021

Bien que la VR ne soit pas la tasse de thé de tout le monde, Resident Evil 4 VR prouve qu’Oculus sait comment adapter un jeu classique à ce nouveau (ish) support. Peut-être que Grand Theft Auto: San Andreas est le titre pour lequel Dr. Dre enregistre de la musique, même. Qui sait!

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

