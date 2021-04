San Antonio Spurs gagne contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans par 108-110

25/04/2021 à 05:20 CEST

San Antonio Spurs a réussi à gagner contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans loin de chez soi par 108-110 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent de remporter la victoire à domicile contre Orlando Magic par 100-135. De leur côté, les visiteurs ont également remporté la victoire à domicile contre Pistons de Detroit 106-91, complétant une séquence de quatre victoires consécutives lors de leurs cinq derniers matchs. San Antonio Spurs, après le match, il reste pour l’instant hors des positions Play-off avec 30 victoires en 59 matchs joués, tandis que Pélicans de la Nouvelle-OrléansAprès le match, il resterait pour le moment en dehors des play-offs avec 26 victoires en 60 matchs disputés. Suivez le classement NBA après le duel.

Le premier quart a été mené par les joueurs des San Antonio Spurs, en fait, ils ont obtenu une course de 12-0 et ont eu une différence maximale de neuf points (14-23) pour terminer avec un résultat de 24-31. Plus tard, au deuxième trimestre San Antonio Spurs il a augmenté sa différence et augmenté la différence à un maximum de 10 points (42-52) au cours du quart, qui s’est terminé par un résultat partiel de 28-30. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 52 à 61 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre Pélicans de la Nouvelle-Orléans a réussi à se rapprocher dans la lumière jusqu’à ce qu’il termine avec un résultat partiel de 32-24 (84-85). Enfin, au dernier quart, il a présenté les deux équipes, avec des alternances sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 24-25. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé avec un résultat final de 108-110 en faveur de San Antonio Spurs.

Le triomphe de San Antonio Spurs il était dû en partie grâce aux 32 points, huit passes et sept rebonds de Demar Derozan et les 22 points, deux passes et cinq rebonds de Derrick White. Les 33 points, deux passes et 14 rebonds de Zion Williamson et les 24 points, six passes et six rebonds de Brandon Ingram ils n’étaient pas assez pour Pélicans de la Nouvelle-Orléans A remporté le match.

Après avoir remporté le match, le prochain affrontement de San Antonio Spurs sera contre Wizards de Washington dans le Capital One Arena. De son côté, le prochain rival de Pélicans de la Nouvelle-Orléans sera LA Clippers, avec qui il fera face dans le Centre Smoothie King. Consultez le calendrier complet de la NBA.