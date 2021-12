San Antonio Spurs, la solution à « l’affaire » Ben Simmons ?

Rumeurs NBA: Une semaine de plus, nous continuons de surveiller la situation des Ben Simmons avec les 76ers de Philadelphie et les rumeurs NBA qui émergent autour de lui. Bien qu’il semble maintenant que la fin du feuilleton soit proche, puisque Gregg Popovitch et ses San Antonio Spurs ils pourraient avoir la clé pour le faire.

C’est Zach Buckley de Bleacher Report qui a signalé cette possibilité en proposant un transfert et en évaluant le prix que l’Australien aurait pour les Spurs. Selon ce journaliste américain, la valeur de Simmons serait proche d’une offre composée de Dejounte Murray, Devin Vassell et Doug McDermott, même si pour San Antonio ce serait très risqué car Murray joue à un niveau incroyable. Si les Spurs décident de prendre le risque, ils pourraient trouver un joueur dans Simmons sur lequel construire un projet pour les 10 prochaines années.

Ben Simmons sera échangé et montrera une fois de plus le genre de joueur qu’il est : All Star, candidat DPOY et l’un des meilleurs quarterbacks de la ligue avec 25 ans. C’est juste une question d’être dans un système qui vous favorise. Ils peuvent fave tranquillement. pic.twitter.com/LBZ7mNrteU – Sixième Homme (@ 6toHombreLATAM) 8 décembre 2021

Gregg Popovitch

Cela semble très tentant et c’est que Popovich pourrait profiter de ses derniers coups en tant qu’entraîneur pour laisser l’avenir de l’équipe de sa vie sculpté. Simmons a peut-être traversé beaucoup de hauts et de bas ces dernières années et cela l’a déformé, mais par rapport à tous les jeunes joueurs de la liste des Spurs, il a un plafond plus élevé si vous le regardez. Et s’il y a un endroit où Ben peut se retrouver pour obtenir sa meilleure version, c’est bien à côté de Popovich, l’un des meilleurs entraîneurs de l’histoire et quelqu’un formé pour guider l’Australien.