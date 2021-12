San Diego : un avion prend feu après s’être écrasé dans un quartier

Il n’y a eu aucune confirmation du nombre de personnes à bord (Photos : Facebook/James Wall)

Un petit avion a explosé en une boule de feu après s’être écrasé dans un quartier de San Diego.

Des images choquantes montrent l’avion en flammes alors que les pompiers se sont précipités sur les lieux de Pepper Drive à Bostonia lundi soir.

On ne sait toujours pas combien de personnes étaient à bord.

Aucune maison n’a été endommagée, mais l’avion a détruit plusieurs poteaux électriques lors de sa descente, rapporte NBC 7 San Diego.

Environ 2 500 foyers ont été privés d’électricité, selon le département du shérif de San Diego.

Les régions de Lakeside, Bostonia et Granite Hills ont toutes connu des pannes.

Une habitante du nom de Lauren Watling a déclaré avoir entendu l’avion « se rapprocher » avant qu’il ne s’écrase.

Elle a déclaré: « Normalement, ils deviennent bruyants parce que nous vivons juste à côté de l’aéroport, mais c’est devenu vraiment, très fort et tout d’un coup, nous pensons que cela aurait pu toucher nos lignes électriques au-dessus de notre maison, mais nous venons de voir du bleu vif et lumières clignotantes oranges et nous avons entendu l’électricité fonctionner.

Environ 2 500 foyers ont été privés d’électricité (Photo: San Diego Times)

« Et puis après cela, nous avons entendu l’avion s’écraser. Nous sommes sortis en courant immédiatement et il y avait une tonne de fumée partout. Tout ce que nous avons vu, c’était du feu et de la fumée.

Un autre résident, Matt Celustka, a déclaré qu’il « avait entendu les pops et qu’il savait à ce moment-là ».

Il a ajouté: « J’étais inquiet si cela touchait des maisons. Je suis sorti avec quelques voisins juste pour voir, et tout ce que je pouvais voir, c’était des flammes devant les maisons, en haut de la rue.

L’incendie a été maîtrisé peu avant minuit, heure locale.

Les résidents ont été invités à rester à l’écart de la zone de l’accident pendant que les autorités enquêtent.

La Federal Aviation Administration enquête sur l’affaire, la cause étant actuellement inconnue.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();