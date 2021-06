San Fernando de Henares reçoit le Real Aranjuez CF

in

15/06/2021 à 20h00 CEST

Mercredi prochain à 20h00 se jouera le match de la dernière journée de la deuxième phase de la troisième division, dans lequel le San Fernando de Henares et à Aranjuez dans le Municipalité de Santiago del Pino.

le San Fernando de Henares vient avec des esprits renforcés le match après avoir remporté la victoire loin de son terrain par 0-3 contre le Móstoles CF, avec tant de Hugo Oui Koke. De plus, les locaux ont remporté quatre des neuf matchs disputés à ce jour avec un chiffre de 28 buts pour et 43 contre.

Du côté des visiteurs, le Réel Aranjuez a subi une défaite contre Villanueva del Pardillo lors du dernier match (0-1), il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et guider sa carrière dans le tournoi. À ce jour, sur les 11 jeux que le Réel Aranjuez Dans la deuxième phase de la troisième division, il en a remporté trois avec un chiffre de 31 buts pour et 50 contre.

Concernant la performance dans son stade, le San Fernando de Henares a gagné deux fois et a été battu deux fois en quatre matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui peuvent être encourageants pour lui Réel Aranjuez, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matchs qui se déroulent dans le Municipalité de Santiago del Pino. Aux sorties, le Réel Aranjuez a un record d’une victoire et quatre défaites en cinq matchs joués, ce qui signifie qu’il devra faire beaucoup d’efforts lors de la visite du stade San Fernando de Henares si vous voulez améliorer ces chiffres.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de la San Fernando de Henares, les chiffres montrent deux défaites et deux nuls pour les hôtes. De même, les locaux ont un total de quatre matchs consécutifs sans défaite contre ce rival dans la deuxième phase de la troisième division. Le dernier match entre San Fernando de Henares et le Aranjuez Cette compétition s’est jouée en avril 2014 et s’est terminée par un match nul 2-2.

En analysant leur position dans le tableau qualificatif de la deuxième phase de la troisième division, on constate que les deux équipes sont séparées de huit points en faveur de la San Fernando de Henares. L’équipe de Grange Garcia Il entre dans le match en septième position et avec 32 points avant le match. En revanche, les visiteurs sont en neuvième position avec 24 points.