San Fernando de Henares s’impose face au Móstoles CF (0-3)

13/06/2021 à 21:57 CEST

le San Fernando de Henares s’est rendu ce dimanche au stade de Móstoles CF, où il a remporté la victoire grâce à un résultat retentissant (0-3). le Móstoles CF est arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 4-0 lors du match précédent contre Villanueva del Pardillo. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le San Fernando de Henares a récolté une égalité à un contre le Athlétique de Pinto, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’ensemble Mostoleño est huitième, tandis que le San Fernando de Henares il est septième après la fin du match.

En première mi-temps, aucune équipe n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées avec le même résultat 0-0.

La deuxième mi-temps a bien commencé pour l’équipe visiteuse, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Koke à 53 minutes. Plus tard, il a écrit le San Fernando de Henares à la 83e minute avec un but de Hugo. Ensuite, l’équipe de Sanfernandino a marqué à nouveau, qui s’est distancée par un autre but. Koke, qui a ainsi réalisé un doublé juste avant le coup de sifflet final, notamment en 87, concluant le match sur le score final de 0-3.

Avec ce bon affichage le San Fernando de Henares Il a déjà ajouté 32 points dans la deuxième phase de la troisième division et se classe à la septième place du classement. Pour sa part, Móstoles CF reste avec 27 points avec lesquels il a affronté la onzième journée.

Le prochain engagement de la deuxième phase de la troisième division pour le Móstoles CF est contre lui Paracuellos Antamira, Pendant ce temps, il San Fernando de Henares affrontera le Real Aranjuez CF.

Fiche techniqueMóstoles CF :Alberto, Rubén Muñoz, Losa, Ángel, Helmer, Christian Díaz, Jaime Almagro, Juanma, Daniel Vallinot, Duque et SachaSan Fernando de Henares :Vargas, Rodriguez, Jandro, Hugo, Diego, Koke, Alex Diaz, Cristian Fernando, Koke, Argumanez et EssabbarStade:–Buts:Koke (0-1, min. 53), Hugo (0-2, min. 83) et Koke (0-3, min. 87)