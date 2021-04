San Fernando défend son leadership contre Arucas

09/04/2021 à 18:03 CEST

Samedi prochain à 18h00, ils mesureront le Arucas et le San Fernando dans le match correspondant à la 15e journée de la première phase de la troisième division.

le Arucas vient au duel avec l’intention de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Grand Tarajal lors du match précédent par un résultat de 1-0. De plus, les locaux ont gagné dans trois des 16 matches disputés à ce jour lors de la première phase de la troisième division et ajoutent un chiffre de 25 buts contre 16 en faveur.

Concernant l’équipe visiteuse, le San Fernando a subi une défaite à la Port de l’Union dans le dernier match (3-1), il vient donc à la rencontre avec la nécessité de revenir à la victoire sur le terrain de Arucas. À ce jour, sur les 16 matchs que l’équipe a disputés lors de la première phase de la troisième division, elle en a remporté 10 avec un bilan de 26 buts marqués contre 13 encaissés.

En termes de performances à domicile, le Arucas Il a un bilan de trois victoires, trois défaites et un nul en sept matchs disputés à domicile, on ne pourra donc pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il devra travailler dur pour gagner. Dans le rôle de visiteur, le San Fernando a un bilan de quatre victoires, trois défaites et un nul en huit matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, de sorte que le Arucas Vous devez vous battre pour ne pas perdre de points dans votre stade.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements entre les deux rivaux et les résultats sont deux défaites en faveur de la Arucas. De même, l’équipe visiteuse est sur une lancée dans ses déplacements dans cette compétition, puisqu’elle a remporté deux matchs de suite au stade de la Arucas. La dernière rencontre que les deux équipes ont disputée dans ce tournoi a eu lieu en novembre 2020 et s’est terminée par un résultat 2-0 en faveur de la San Fernando.

En référence à la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de la première phase de la troisième division, nous pouvons voir que l’équipe visiteuse est en avance sur la Arucas avec une différence de 19 points. le Arucas Il arrive au meeting avec 13 points dans son casier et occupe la dixième place avant le match. Pour sa part, San Fernando Il a 32 points qui lui ont permis de prendre la direction actuelle de la compétition.