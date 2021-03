San Fernando défend son leadership contre Lanzarote

27/03/2021 à 13:24 CET

Dimanche prochain à 13h00 se jouera le match du douzième jour de la première phase de la troisième division, qui affrontera Lanzarote et à San Fernando dans le Ville sportive de Lanzarote.

Le Lanzarote fait face avec optimisme pour le match du douzième jour après avoir vaincu le Union Viera dans le Pepe Gonçalvez par 1-2, avec des buts de Miguel Oui Guti. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté quatre des 11 matches disputés jusqu’à présent lors de la première phase de la troisième division, avec 13 buts marqués contre 12 encaissés.

Du côté des visiteurs, le San Fernando ne pouvait pas faire face à la Villa Santa Brígida lors de leur dernier match (1-0), ils chercheront donc une victoire contre Lanzarote pour définir le cours du tournoi. Sur les 10 matchs qu’il a disputés cette saison de la première phase de la troisième division, le San Fernando il en a remporté sept avec un solde de 18 buts contre sept encaissés.

En ce qui concerne la performance dans son stade, le Lanzarote a réalisé des statistiques de deux victoires, une défaite et deux nuls en cinq matchs disputés à domicile, des valeurs qui peuvent lui paraître encourageantes San Fernando, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matchs qui se jouent dans le Ville sportive de Lanzarote. Dans le rôle de visiteur, le San Fernando Ils ont gagné trois fois et ont été vaincus deux fois au cours de leurs six matchs joués, ce qui en fait un adversaire assez fort à l’extérieur que les hôtes devront affronter.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Ville sportive de Lanzarote, obtenant en conséquence deux défaites et trois nuls en faveur de la Lanzarote. De même, l’équipe visiteuse accumule cinq matchs d’affilée sans perdre à l’extérieur de la maison pour Lanzarote. Le dernier match auquel ils ont joué Lanzarote et le San Fernando Dans ce tournoi, il a eu lieu en novembre 2020 et s’est terminé sur un résultat 1-0 en faveur des visiteurs.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la première phase de la troisième division, nous pouvons voir que le San Fernando ils sont en avance sur l’équipe locale avec une avance de huit points. L’équipe de Josu Uribe il se classe sixième avec 14 points sur son tableau de bord. Pour sa part, le San Fernando Il est l’actuel leader de la première phase de la troisième division et compte 22 points.