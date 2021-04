San Fernando marque les trois points à domicile après avoir dépassé Unión Viera (3-0)

01/04/2021 à 10h06 CEST

le San Fernando a complété une magnifique performance contre le Union Viera, qu’il a battu 3-0 lors de leur match de la première phase de la troisième division mercredi. le San Fernando est arrivé avec l’intention de revenir sur la voie de la victoire après avoir subi une défaite 3-1 lors du match précédent contre Port de l’Union. Pour sa part, Union Viera a récolté une égalité à un contre le Boulangerie polie, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’équipe locale est restée leader de la première phase de la troisième division, tandis que le Union Viera classé cinquième à la fin du match.

Au cours de la première période, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de buts, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

En seconde période est venu le but pour lui San Fernando, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Eleder en minute 58. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe locale, en augmentant les distances grâce à un objectif de Ruyman à 65 minutes. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe de Gran Canaria a augmenté, ce qui a augmenté les différences établissant 3-0 grâce à un autre but de Eleder, réalisant ainsi un doublé à 76 minutes, concluant le duel avec un score final de 3-0.

Avec 26 points, le San Fernando de Tino Deniz continue en tant que leader de la première phase de la troisième division, avec un poste d’accès à la deuxième phase pour la deuxième division RFEF, tandis que le groupe dirigé par Ange Camacho il a été placé à la cinquième place avec 19 points, occupant une place d’accès à la deuxième phase de qualification à la phase finale pour la deuxième division RFEF.

Au prochain tour de la première phase de la troisième division, les deux Union Viera comme lui San Fernando jouera dans son fief une nouvelle partie contre lui Villa Santa Brígida et le Boulangerie polie respectivement.

Fiche techniqueSan Fernando:Alamo, Choco, Alejo, Eleder, Aythami Betancort, Fuli, Stephane, Israël, Pedro, Ruymán et AndrésUnion Viera:Alex Guanche, Ramón, Elvis, Joel Zamora, Cristian Barrios, Vega, Ishi, Kevin, González, Suarez et Edu JimenezStade:–Buts:Eleder (1-0, min.58), Ruymán (2-0, min.65) et Eleder (3-0, min.76)