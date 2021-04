San Fernando réalise les trois points contre le Betis Deportivo (2-1)

18/04/2021 à 20:19 CEST

le San Fernando a gagné 2-1 contre Betis Deportivo lors de la réunion tenue ce dimanche au Ibéro-américain 2010. le San Fernando est arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 3-1 lors du duel précédent contre UCAM Murcie. Du côté des visiteurs, le Betis Deportivo Il est venu de battre 3-1 dans son fief à À. Sanluqueño lors du dernier match organisé. Avec cette défaite, l’équipe Betic a été placée en cinquième position après la fin du duel, tandis que le San Fernando c’est quatrième.

En première mi-temps, aucune des équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées sur le même résultat de 0-0.

En deuxième période, il a marqué un but San Fernando, qui en a profité pour ouvrir le score avec un penalty de Francis Ferrón en minute 57. Plus tard, une nouvelle occasion a augmenté le score des locaux grâce à Hugo Rodriguez à 68 minutes qui lui ont laissé un 2-0 San Fernando. L’équipe Betic a réduit les distances grâce à un but de Luis Martinez dans le temps additionnel, en particulier en 94, terminant le match avec un résultat final de 2-1.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur du San Fernando a donné accès à Perdomo pour Manu Moreno, Pendant ce temps, il Betis Deportivo a donné le feu vert à Baena, Juan Serrano, Chema Nuñez Oui Ing pour David Ramos, Marchena, Fran Delgado Oui Rodri.

Dans le match, l’arbitre n’a averti que l’équipe à domicile avec un carton jaune. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Staji & cacute;.

Avec ce résultat, le San Fernando il lui reste 34 points et le Betis Deportivo avec 33 points.

Le prochain engagement de la deuxième phase du deuxième B pour le San Fernando est contre lui Linares Deportivo, Pendant ce temps, il Betis Deportivo fera face au Algésiras.

Fiche techniqueSan Fernando:Perales, Amelibia, Manu Moreno (Perdomo, min. 64), Fran Varela, Gabi Ramos, Lolo González, Juan Rodriguez, Sandro Toscano, Biabiany, Hugo Rodriguez et Francis FerrónBetis Deportivo:Rebollo, Luis Martínez, Simón Lecea, Calderón, Fran Delgado (Chema Nuñez, min.69), Marchena (Juan Serrano, min.69), David Ramos (Baena, min.63), Callejón, Rodri (Ndo, min.83) ), Mizzian et RaúlStade:Ibéro-américain 2010Buts:Francis Ferrón (1-0, min.57), Hugo Rodriguez (2-0, min.68) et Luis Martínez (2-1, min.94)