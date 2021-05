San Fernando reçoit le CD Atlético Paso

11/05/2021 à 17:15 CEST

le San Fernando et le Athlétique Paso Ils disputeront leur premier match de la deuxième phase de la troisième division, qui débutera ce mercredi à 17h15.

le San Fernando il était premier dans la première phase de la troisième division avec 33 points et des chiffres de 27 buts en faveur et 17 contre.

Quant à l’équipe visiteuse, le CD Atlético Paso il était en troisième position dans la phase précédente de la ligue avec 33 points et un bilan de 28 buts en sa faveur et 15 contre.

Dans le passé, il y a eu d’autres affrontements entre les deux rivaux et les résultats sont une défaite en faveur de la San Fernando. Le dernier match auquel ils ont joué San Fernando et le Athlétique Paso Dans ce tournoi, il a eu lieu en novembre 2019 et s’est terminé sur un résultat de 0-2 en faveur des visiteurs.