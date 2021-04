San Fernando remporte la victoire à domicile contre Las Palmas C (2-1)

07/04/2021 à 23:49 CEST

le San Fernando maintient son leadership dans la première phase de la troisième division après avoir remporté 2-1 à Les palmiers ce mercredi. le San Fernando est venu avec le désir de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre lui Port de l’Union par un score de 3-1. Concernant l’équipe visiteuse, Las Palmas C a remporté le Guide UD à domicile 4-1 et l’a déjà fait aussi dans son stade, contre le Port de l’Union par 2-0. Avec ce marqueur, l’équipe locale est restée à la tête de la première phase de la troisième division, tandis que Les palmiers classé quatrième à la fin du match.

La première partie du duel a commencé de manière positive pour l’équipe locale, qui en a profité pour ouvrir le score avec un objectif de Ruyman à la 9e minute, terminant la première mi-temps avec le score 1-0.

Après la pause, en seconde période est venu le but de Las Palmas C, qui a obtenu l’égalité grâce à un but de Abreu à la minute 73. Mais plus tard, l’équipe de Gran Canaria à la minute 81 a pris les devants grâce à un but de Fuli, concluant le match avec un score de 2-1 à la lumière.

Avec 26 points, le San Fernando de Tino Deniz continue en tant que chef de la première phase de la troisième division, tandis que l’équipe dirigée par Jony Gonzalez il a été placé à la quatrième place avec 23 points.

Lors du prochain match de la compétition, le San Fernando jouera contre lui Boulangerie polie dans son fief et Las Palmas C fera face à la maison Lanzarote.

Fiche techniqueSan Fernando:Alamo, Enrique, Stephane, Andrés, Pedro, Alejo (Echedey Mayor, min 80), Fuli (Ayoze, min 90), Aythami Betancort (Azael, min 80), Aitor Brito, Ruymán et David Ramírez (Brandon, min .90)Las Palmas C:Cendon, Ian, Abreu, Ojeda, Velazquez, Pol, Perez, Pipo, Isaac, José Ángel et Alberto MoleiroStade:–Buts:Ruymán (1-0, min.9), Abreu (1-1, min.73) et Fuli (2-1, min.81)