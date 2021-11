San Francisco a un problème d’image et tout est de votre faute – RedState

Dans la chanson de Grateful Dead « Scarlet Begonias », Jerry Garcia a chanté ces mots écrits par son partenaire d’écriture, Robert Hunter: « De temps en temps, on vous montre la lumière / Dans les endroits les plus étranges si vous le regardez bien. » L’astuce, bien sûr, est que vous devez regarder. Cela me vient à l’esprit en lisant une histoire de SF Gate sur le problème d’image de San Francisco et sur la façon dont deux des trois personnes interrogées croient fermement que le problème n’est pas un crime endémique ou un sans-abrisme endémique, des problèmes de toxicomanie/de santé mentale ou l’incompétence du gouvernement de la ville. C’est … vous, gentils lecteurs des émissions émanant du Good Pirate Ship RedState.

Les personnes en question, à savoir le professeur d’études des médias de l’UC Berkeley Ian Davis et la directrice exécutive de la San Francisco Coalition on Homelessness, Jennifer Friedenbach, ne consultent pas RedState ou quiconque lit le site par son nom. Cependant, rassurez-vous, tout est de votre faute. Tout va bien à San Francisco ! À condition que vous fassiez attention à l’endroit où vous mettez les pieds et que vous rejetiez toutes les notions stupides de vos biens personnels vous appartenant réellement, c’est-à-dire.

Premièrement, le point de vue de M. Davis sur les choses. Bien qu’il soit à peine qualifié de geezer, il est profondément nostalgique des jours passés où les médias marchaient au même rythme, et il n’y avait personne d’autre à suivre :

Davis a déclaré que jusqu’aux années 1980, « les Américains vivaient dans un environnement médiatique à faible choix », ce qui « avait l’avantage de mettre les Américains sur la même longueur d’onde concernant les problèmes majeurs auxquels nous étions confrontés en tant que nation ». « Les universitaires et les journalistes pourraient identifier quelque chose comme un débat public unifié et grand public », a-t-il expliqué.

Ah, le bon vieux temps avant ces enfants qui s’en mêlent… euh, les blogueurs ont commencé à mettre leur nez dans les choses. Pour être juste, Davis poursuit en soulignant un point important :

« Les Américains utilisent de plus en plus les informations comme un moyen de soutenir une foi idéologique commune », a-t-il déclaré. « Les conservateurs se tournent vers Tucker Carlson pour confirmer les méfaits de Nancy Pelosi et se plaindre des dangers du « socialisme rampant ». Les téléspectateurs de MSNBC se connectent pour voir si Trump sera inculpé pour son rôle dans les émeutes du Capitole après l’élection de Biden. « À bien des égards, notre choix de nouvelles est un choix de vision du monde », a-t-il poursuivi. « Les fidèles ne vont pas à l’église pour apprendre quelque chose de nouveau sur ce qui est arrivé à Jésus. Ils vont participer à une communauté de valeurs partagées.

C’est un argument légitime. Si chaque mot que nous consommons n’est rien de plus qu’une réitération de ce que nous croyons déjà, nous n’acquérons ni connaissance ni croissance en sagesse. Un point précédemment soulevé ici mérite d’être répété. Nous savons que nous sommes sincères dans nos croyances et souhaitons les partager avec le monde pour contrer la propagande de gauche et la pensée de groupe. Dans ce cas, nous devons être conscients de ce qui se passe dans le monde en dehors de ce que nous avons désigné comme sanctuaire pour engager les gens sur un terrain d’entente.

Nous passons à Mme Friedenbach. Réagissant à une troisième personne interviewée pour l’histoire, à laquelle nous reviendrons dans un instant, elle s’exclame :

« L’itinérance n’est pas un problème de relations publiques », a-t-elle déclaré au SFGATE. « C’est un problème de pauvreté. C’est une question de racisme. Et c’est une question de handicap et d’homophobie. Ce sont d’énormes problèmes systémiques qui doivent être corrigés.

OK, tu as tout ça ? Les tentes dressées sur les trottoirs publics ne sont pas le problème. La toxicomanie et les problèmes de santé mentale ne sont pas les problèmes. C’est du RACISME ! Alors que les statistiques montrent que le pourcentage de sans-abri noirs est plus élevé que le pourcentage de Noirs dans ce pays, les problèmes de toxicomanie et/ou de santé mentale pourraient se moquer de la couleur de peau d’une personne. Quant au reste de son coup de gueule… l’homophobie ? A San Francisco ?

Ah, mais il y a plus :

« Je pense que San Francisco est utilisée comme un symbole d’une ville de gauche progressiste par les intérêts conservateurs, qui exagèrent grandement la situation ici », a-t-elle déclaré.

Il semble que Mme Friedenbach gère l’astuce consistant à « combattre » l’itinérance à San Francisco sans avoir jamais réellement visité la ville au cours des dix dernières années.

Enfin, l’article cite Sam Singer, un expert en relations publiques au palmarès irréprochable. Assez étonnamment (d’accord, je suis un peu sarcastique là), il a le plus de sens :

«Vous regardez une ville qui est au-delà de la pandémie, qui a une pandémie de problèmes de santé mentale, de toxicomanie, de criminalité et de corruption. Et la ville doit commencer à s’attaquer à ces problèmes ou elle prendra de plus en plus de retard », a-t-il déclaré. Il a déclaré qu’il demanderait au maire de « déclarer une crise non seulement dans les rues de San Francisco, mais contre le vol et la petite délinquance ». De l’avis de Singer, la ville doit également accroître « la responsabilité des résultats des agences municipales et des organisations à but non lucratif également », et concevoir non seulement un meilleur plan de communication, mais aussi un plan opérationnel.

Oui, mais cela pourrait blâmer quelqu’un d’autre que la classe moyenne qui essaie de vivre sa vie et d’élever sa famille dans la paix et la sécurité. Il ne volera jamais.

Et voilà, les gars. San Francisco n’est pas à blâmer pour avoir laissé ce qui était l’une des plus grandes villes du monde se détériorer au point de faire pleurer ceux qui l’aimaient et essaient toujours de l’aimer. C’est de leur faute s’ils ont les larmes aux yeux.