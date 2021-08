San Francisco se prépare à suspendre les flics et les pompiers qui refusent de divulguer le statut de vaccination ⋆ 10z viral

de ZeroHedge :

San Francisco se prépare à suspendre près de deux douzaines d’employés des services de police, d’incendie et du shérif qui ont refusé de divulguer leur statut vaccinal, tandis que des centaines d’employés d’autres départements sont sur le point d’être également mis en demeure, selon le San Francisco Chronicle.

La ville a envoyé des notifications à 20 employés des services de police, d’incendie et du shérif pour ne pas avoir respecté le délai de divulgation du 12 août, tandis que les employés d’autres services – dont la santé publique et l’agence municipale des transports, pourraient recevoir des lettres similaires la semaine prochaine.

La ville recommande un 10 jours de suspension sans solde pour 11 employés du service de police, sept employés des services d’incendie et deux employés du service du shérif.

« La santé et le bien-être des employés de la ville et du public que nous servons sont des priorités absolues lors de notre réponse d’urgence à COVID-19 », lit-on dans la lettre qui a été obtenue par le Chronicle. « Votre non-respect de l’exigence de déclaration de statut vaccinal met en danger la santé et la sécurité de la main-d’œuvre de la ville et du public que nous servons. »

Les lettres arriveront alors que San Francisco est aux prises avec une augmentation des cas de coronavirus alimentée par la variante delta, les non vaccinés constituant l’écrasante majorité de ceux qui sont hospitalisés ou tués par le virus. Les données montrent que les vaccins sont extrêmement sûrs et très efficaces pour prévenir les graves COVID-19. San Francisco a été la première grande ville du pays à exiger que tous les employés municipaux soient vaccinés contre le coronavirus, à moins qu’ils ne disposent d’une exemption religieuse ou médicale valide. Tous les employés devaient déclarer leur statut vaccinal à la ville avant le 12 août, et ceux qui n’ont pas d’exemptions valides doivent être inoculés 10 semaines après l’approbation complète des vaccins par la Food and Drug Administration. Le ministère des Ressources humaines a déjà accordé aux employés une prolongation de deux semaines pour déclarer leur statut. -SF Chronique

Selon le rapport, la ville dit que ne pas obtenir le jab pourrait éventuellement conduire à des licenciements.

