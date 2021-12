San Juan de los Lagos, grand hôte de la boxe internationale

Lors d’une conférence de presse tenue au Palais municipal de San Juan de los Lagos, le président municipal a exprimé son approbation pour avoir une boîte de premier ordre.

La boxe et le tourisme seront un mélange parfait pour que San Juan de los Lagos soit considéré comme un grand hôte d’événements internationaux, comme l’a établi le président municipal de cette région touristique, Alejandro de Anda Lozano, qui a ajouté que tout est prêt pour la boxe. fonction qui aura lieu le 17 décembre au Premier Hall, dans ce magnifique territoire de la République mexicaine. Le coût du billet commence à 150 pesos.

Lors d’une conférence de presse qui s’est déroulée au Palais municipal, et en présence de l’Argentin Mirco Cuello, qui disputera le titre mondial des jeunes poids plume WBA vacant contre Sergio Villalobos de la capitale ; outre Diana Laura de Anda, conseillère pour le tourisme et la culture ; le promoteur de boxe, Manuel Pérez ; Mariano Carrera, entraîneur de Cuello ; et des boxeurs locaux, Eduardo Cervantes et Juan Arturo Martín, l’événement international de boxe a été officialisé.

« Dans la Commune le bon développement du citoyen est vital et le sport est essentiel. Il est toujours intéressant de soutenir ce type d’événements internationaux qui permettent de promouvoir San Juan de los Lagos en tant que destination touristique d’excellence au Mexique », a déclaré le président municipal.

Manuel Pérez, qui est en charge du promoteur Versus, a souligné sa totale gratitude envers la municipalité, pour laquelle il a dit qu’il s’engageait à continuer à faire de la boxe exceptionnelle de qualité internationale « pour les habitants de San Juan de los Lagos et de Los Altos région. . La fonction aura la transmission de TVC Deportes pour le Mexique et TyC pour l’Argentine ».

De leur côté, Mariano Carrera et son élève, Mirco Cuello, ont remercié « l’hospitalité que nous avons reçue à notre arrivée », et à propos de leur combat, ils ont souligné que pour remporter la ceinture mondiale des jeunes qui est en jeu, « ce sera difficile car Nous savons que Villalobos sera un rival exigeant et de grande qualité ».

De même, le Sud-Américain Cuello, qui a représenté son pays aux derniers Jeux Olympiques au Japon, s’est dit enthousiaste à l’idée de se battre à « San Juan de los Lagos, un très bel endroit. J’espère montrer ma qualité ici. Le Mexique est un pays avec une énorme tradition de boxe et un défi de taille m’attend, mais nous sommes prêts », a-t-il conclu.

