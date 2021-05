San Juan DKE ajoute trois points à son casier contre Peña Sport (0-1)

29/05/2021 à 21:14 CEST

La Peine et le Saint Jean Ils ont terminé leur participation à la deuxième phase de la troisième division avec un score de 0-1 et une victoire pour l’équipe de Pampelune. La Peña Sport voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Beti Kozkor par un score de 2-1. Concernant l’équipe visiteuse, le DKE de San Juan a récolté un nul nul contre lui Cirbonero, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’ensemble Tafallés est premier, tandis que le Saint Jean est deuxième à la fin du duel.

Au cours de la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau de bord n’a pas bougé du 0-0 initial.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe de Pampelune, qui a ouvert le score avec un but de Palais juste avant le coup de sifflet final, en particulier en 87, concluant le match avec un résultat final de 0-1.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part du Peña Sport sauté du banc Javier Alonso, Mikel cubillo, Rabat, Edu Aguirre Oui De fruits remplacer Ozcariz, Martin, Martinez, Pérou Oui Flamarique, tandis que les changements de l’équipe visiteuse ont été Buisson, Palais, Aramburu, Arbeloa Oui Ezcurra, qui a sauté sur l’herbe pour Olcoz, Lalinde, Julen Foncillas, Jon salinas de miguel Oui Lézaun.

L’arbitre a donné un carton jaune au Peine (Vania), alors que l’équipe visiteuse n’en a vu aucun.

Avec ce résultat, le Peine il lui reste 54 points et le Saint Jean il monte à 49 points.

Fiche techniquePeña Sport:Andoni, Sadaba, Perujo (Edu Aguirre, min.77), Mikel Gonzalez, Flamarique (De Frutos, min.83), Ozcariz (Javier Alonso, min.64), Vania, Bicho, Martinez (Ilincheta, min.64), Fermin Uriz et Martín (Mikel Cubillo, min.64)DKE de San Juan :Abadia, Lacomba, Ezcurra, Unai Albisu, Julen Foncillas (Aramburu, min.71), Lezaun (Ezcurra, min.76), Jon Salinas De Miguel (Arbeloa, min.76), Irigoyen, Lalinde (Palacios, min.61) , Galeano et Olcoz (Mata, min.61)Stade:San FranciscoButs:Palacios (0-1, min.87)