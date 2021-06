San Juan reçoit Almudévar le douzième jour

13/06/2021 à 12:31 CEST

Dimanche prochain à 00h00, le Saint Jean et le Almudévar qui correspond au douzième et dernier jour de la deuxième phase de la troisième division.

le Saint Jean Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la douzième journée après avoir perdu le dernier match contre le Villanueva par un score de 3-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes n’ont remporté aucun des 11 matchs disputés jusqu’à présent, avec zéro but marqué contre 99 encaissés.

Concernant les visiteurs, le Almudévar a récolté une égalité à trois contre le Monzon athlétique, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition, il vient donc au match avec le prétexte de garder les trois points cette fois. À ce jour, sur les 11 matchs que l’équipe a disputés en deuxième phase de troisième division, elle en a remporté quatre avec un bilan de 37 buts marqués contre 51 encaissés.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Saint Jean ils ont perdu cinq fois en cinq matchs joués jusqu’à présent, donnant aux visiteurs plus de chances que prévu, qui pourraient avoir plus de facilité à gagner. Dans le rôle de visiteur, le Almudévar a un bilan de deux victoires, deux défaites et un match nul en cinq matchs joués, donc le Saint Jean Vous devez défendre votre objectif pour éviter les surprises.

Dans le passé, il y a eu d’autres duels entre les deux rivaux et les résultats sont deux victoires en faveur de la Saint Jean. De même, les locaux sont ceux qui ont gagné le plus de fois dans leur stade contre les AlmudévarEh bien, ils l’ont fait les deux dernières fois. Le dernier match auquel ils ont joué Saint Jean et le Almudévar Dans cette compétition, il a eu lieu en novembre 2019 et s’est terminé par un résultat de 1-0 en faveur des locaux.

Concernant sa position dans le tableau qualificatif de la deuxième phase de troisième division, on peut voir qu’avant la dispute du match, le Almudévar est en avance sur le Saint Jean avec une différence de 37 points. L’équipe de Quique Benedi il se classe douzième avec zéro point dans son casier. Pour sa part, Almudévar il a 37 points et se classe septième du tournoi.