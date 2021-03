San Lorenzo reçoit un autre coup dur et est éliminé de la Coupe d’Argentine

26/03/2021 à 04:25 CET

San Lorenzo est tombé ce jeudi pour 2-0 contre Défense et Justice et a reçu un autre coup dur dans la saison en étant supprimé de la Coupe d’Argentine en huitièmes de finale. Avec des buts de Marcelo Benítez et Miguel Merentiel, le Falcon mené par Sebastián Beccacece s’est imposé face à un San Lorenzo battu qui n’arrive toujours pas à trouver son chemin cette saison sous la houlette de Diego Dabove. La Défense et la Justice ont ainsi ajouté un succès face à la Recopa Sudamericana qui jouera en avril en tant que championne de la Coupe d’Amérique du Sud contre Palmeiras, propriétaire de la Copa Libertadores.

San Lorenzo, quant à lui, avec une performance erratique dans le tournoi local, a à l’horizon la série contre le Brésilien Santos en phase 3 de la Copa Libertadores pour une place en phase de groupes. Defence and Justice attend le meilleur de la série entre Independiente et Tigre en huitièmes de finale de la Coupe d’Argentine.

Les autres équipes qui ont déjà obtenu leur passeport pour les huitièmes de finale sont Boca Juniors, Gimnasia y Esgrima La Plata, Argentinos Juniors et San Telmo.

Les prochains matchs des huitièmes de finale de cette édition de la Coupe d’Argentine seront Patronato-Lanús le 6 avril; River Plate-Atlético Tucumán, Newell’s Old Boys-Sarmiento de Junín et Talleres-Vélez Sarsfield le 7 avril; San Martín de San Juan-Racing Club et Tigre-Independiente le 14 avril.