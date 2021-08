San Luis bat Pumas UNAM (1-3)

in

08/08/2021

Le 08/09/2021 à 05:45 CEST

Le San Luis joué et gagné 1-3 en tant que visiteur le match de dimanche dernier au Stade olympique universitaire. Le Pumas UNAM voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre lui Monterrey par un score de 2-0. Pour sa part, San Luis a récolté une égalité à un contre le Querétaro, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Grâce à ce résultat, l’équipe de Potosí est neuvième, tandis que la Pumas UNAM Il est quatorzième à la fin du match.

La première équipe à marquer a été la San Luis, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de Unai Bilbao à la minute 6. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe visiteuse avec un but de bertérame allemand à 32 minutes, permettant 0-2. Différences réduites le Pumas UNAM à travers un peu de Sébastien Saucedo à 39 minutes, mettant ainsi fin à la première période avec le résultat de 1-2.

En deuxième mi-temps est venu le but de l’équipe de Potosí, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un but de Andrés Vombergar quelques instants avant le coup de sifflet final, à 85, terminant le match avec un score final de 1-3.

L’entraîneur de la Pumas UNAM a donné accès à Image de balise Fabio Enrique Alvarez, Image de balise Leonel Lopez Gonzalez, Gabriel Torres, Marco Garcia Oui Amaury García Moreno pour Erik Lira, Cristian Battocchio, Rogério, Sébastien Saucedo Oui Higor Meritao, Pendant ce temps, il San Luis a donné le feu vert à Juan David Castro, Andrés Vombergar Oui Jhon Duque, qui est venu remplacer Juan Sanabria, Adam Bareiro Oui Ricardo Chavez Soto.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes au Pumas UNAM (Alain Mozo, Image de balise Leonel Lopez Gonzalez Oui José galindo), alors que l’équipe visiteuse n’en a vu aucun.

Avec ce résultat, le Pumas UNAM est laissé avec un point et le San Luis obtient quatre points après avoir remporté le match.

Le lendemain, les deux équipes joueront dans leur fief. L’équipe de Coyoacanense affrontera le Querétaro et, pour sa part, le San Luis le fera contre lui Necaxa.