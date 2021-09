San Luis bat Toluca (1-2)

26/09/2021

Le 27/09/2021 à 6h16 CEST

Les San Luis a remporté 1-2 le match qui s’est déroulé ce dimanche dans le Stade Nemesio Diez Riega. Les Toluca voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Monterrey par un score de 2-0. Du côté des visiteurs, le San Luis il a été battu 1-0 lors du dernier match qu’il a joué contre le FC Juárez. Après le résultat obtenu, l’équipe de Toluco est deuxième, tandis que le San Luis il est neuvième après la fin du match.

La première partie du duel a commencé d’une manière imbattable pour lui. San Luis, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but à onze mètres de bertérame allemand à 24 minutes. Plus tard, une nouvelle occasion a augmenté le score des visiteurs avec un nouveau but de bertérame allemand, qui a ainsi réalisé un doublé à la 39e minute qui a laissé un 0-2 pour le San Luis. Cependant, l’équipe de Toluco a réduit les distances grâce à une pénalité maximale de Ian González Nieto au bord de la fin, à 45, terminant ainsi la première partie avec le score de 1-2.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un score de 1-2.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Toluca qui sont entrés dans le jeu étaient Diego Chavez, Felipe Pardo et Jorge Alejandro Rodriguez remplacement Michel Estrada, José Vazquez et Diégo, tandis que les changements dans le San Luis Ils étaient Jésus Piñuelas, Juan David Castro, Zahid Munoz et Jhon Duque, qui est entré pour remplacer Facundo waller, José Rivaldo Lozano, Ricardo Chavez Soto et Juan Sanabria.

L’arbitre a réprimandé Diégo, Jorge Torres Nilo et Diego Chavez par le Toluca déjà José Rivaldo Lozano et Facundo waller par l’équipe de Potosí.

Avec ce résultat, le Toluca il obtient 20 points et le San Luis il monte à 13 points.

Au tour suivant de l’Ouverture MX League, les deux San Luis comme lui Toluca jouera dans son fief un nouveau match contre lui Atlas Guadalajara et le Querétaro respectivement.