San Luis et Cruz Azul ne trouvent pas le but et se partagent les points (0-0)

22/08/2021

Le à 06:30 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Stade Alfonso Lastras Ramirez et qui a affronté le San Luis et à Croix Bleue il s’est terminé par un nul sans but entre les deux prétendants. Le San Luis a affronté le match avec l’intention de retracer son score au classement après avoir perdu le dernier match contre le Necaxa par un score de 0-2. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Croix Bleue n’a pas passé les tables avec un score de 1-1 contre le Monterrey. Après le résultat obtenu, l’équipe de Potosino est neuvième à l’issue du match, tandis que le Croix Bleue est sixième.

Au cours de la première mi-temps, aucune équipe n’a réussi à marquer un but, les joueurs ont donc quitté le terrain avec le même 0-0 initial.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en deuxième période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un score de 0-0.

Dans le chapitre sur les changements, le San Luis de Marcelo Mendez soulagé Leonardo Henriques Coelho, Zahid Munoz, Andrés Vombergar et Juan David Castro pour Jair Diaz, Facundo waller, Adam Bareiro et Ricardo Chavez Soto, tandis que le technicien du Croix Bleue, Juan Maximo Reynoso, a ordonné l’entrée de Guillermo Fernández, Romulo Otero, Julio César Dominguez, Brayan Angulo et Lucas passerini fournir Rafael Baca, Roberto Alvarado, Santiago Giménez, Walter Montoya et Jonathan Rodriguez.

L’arbitre a montré six cartons jaunes, quatre pour Facundo waller, Javier Güemez, Zahid Munoz et Unai Bilbao, de l’équipe locale et deux pour Roberto Alvarado et Yoshimar Yotun, de l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le San Luis il reste huit points et le Croix Bleue avec neuf points.

Le lendemain de la compétition affrontera le San Luis loin de chez lui contre lui Mazatlán, Pendant ce temps, il Croix Bleue affrontera à la maison devant Pachuca.