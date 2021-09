San Luis gagne 4-1 contre Tijuana

17/09/2021

Le à 07:15 CEST

Les San Luis a montré sa meilleure version après avoir battu 4-1 à Tijuana lors du duel joué dans le Stade Alfonso Lastras Ramirez ce vendredi. Les San Luis Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 2-2 lors du dernier match contre le Puebla et avec une séquence de trois nuls consécutifs dans la compétition. Du côté des visiteurs, le Tijuana est venu de battre 2-1 à domicile à Lagune de Santos lors du dernier match disputé. Avec ce résultat, l’équipe de Potosí est cinquième, tandis que les visiteurs sont dix-septième après la fin du match.

La première partie de la confrontation a commencé d’une manière imbattable pour l’équipe de Potosí, qui a donné le coup d’envoi dans le Stade Alfonso Lastras Ramirez à travers un peu de bertérame allemand à la 37e minute. Plus tard, l’équipe locale a marqué, s’éloignant en faisant 2-0 au moyen d’un bertérame allemand à la minute 40. Puis il est revenu composer le San Luis, augmentant les revenus grâce à un triplé de bertérame allemand à la 45e minute. L’équipe de Tijuana a réduit les distances avec un but de Lucas Rodriguez sur le bord de la fin, à 45, terminant la première mi-temps avec un 3-1 sous les projecteurs.

La deuxième période a débuté de manière favorable pour les San Luis, qui a augmenté son score par rapport à son rival d’un but de Facundo waller à la minute 54, terminant ainsi le match avec le résultat de 4-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la San Luis a donné accès à Emmanuel García Vaca, Zahid Munoz, Luis Calzadilla, Jhon Duque et Adam Bareiro pour Ricardo Chavez Soto, José Rivaldo Lozano, bertérame allemand, Juan Sanabria et Andrés Vombergar, Pendant ce temps, il Tijuana a donné accès à Sébastien Yanez, Miguel Sansores, Eric Castillo et Fidel Martinez pour Brayan Angulo, Misael Doíinguez, Marcel Ruiz et Mauro Manotas.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes. Les habitants en ont vu deux (Ricardo Chavez Soto et Emmanuel García Vaca) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu trois cartes, spécifiquement Yonatthan rak, Mauro Manotas et Miguel Sansores.

Avec ce résultat, le San Luis passe à 13 points et reste en lieu et place de l’accès à la phase suivante du concours et à la Tijuana continue avec six points.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants dans la Ligue d’Ouverture MX : le Tijuana tentera de reprendre le chemin de la victoire lors de son prochain duel contre lui Mazatlán dans son fief, tandis que le San Luis jouera contre lui Toluca à domicile.