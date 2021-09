San Luis réalise un match nul contre Puebla (2-2)

09/11/2021

Le à 04:30 CEST

Le match joué ce samedi au Stade Cuauhtémoc et qui a affronté le Puebla et à San Luis il s’est terminé par une égalité entre les deux prétendants. Les Puebla est venu au match avec un moral renforcé après avoir gagné à domicile par un score de 1-0 à Querétaro. Pour sa part, San Luis a dû se contenter d’un match nul contre le Mazatlán. Avec ce résultat, l’équipe de Puebla s’est placée en quatorzième position, tandis que la San Luis, pour sa part, est neuvième à l’issue de la rencontre.

La première partie du jeu a commencé d’une excellente façon pour lui San Luis, qui a créé la lumière avec un objectif de bertérame allemand. Après cela, la première période s’est terminée sur un score de 0-1.

Dans la seconde moitié est venu le but de l’équipe de Puebla, qui a mis les tables au moyen d’un but de pénalité maximale de George Corral à la 73e minute. L’équipe locale a de nouveau ajouté à la 82e minute grâce à un but de Amaury Escoto. L’équipe visiteuse a mis les tables avec un but du point de penalty de Adam Bareiro quelques instants avant le coup de sifflet final, à 90, terminant ainsi le match sur un score final de 2-2.

Dans le chapitre sur les changements, le Puebla de Nicolas Larcamon soulagé Pablo Parra, Amaury Escoto et Lucas maia pour Image de balise Daniel Alvarez Lopez, Guillermo Martinez et tabou chrétien, tandis que le technicien du San Luis, Marcelo Mendez, a ordonné l’entrée de José Hernandez, Adam Bareiro, Zahid Munoz et Juan David Castro fournir José Rivaldo Lozano, Juan Sanabria, Jésus Piñuelas et Facundo waller.

L’arbitre a sanctionné quatre joueurs d’un carton jaune. Il a montré un carton jaune à Guillermo Martinez, du Puebla et trois à José Rivaldo Lozano, bertérame allemand et Unai Bilbao du San Luis.

En ce moment, le Puebla il reste six points et le San Luis avec neuf points.

Les Puebla affrontera le lendemain Lagune de Santos et le San Luis jouera contre lui Tijuana.