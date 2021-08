San Luis reçoit Necaxa lors de la quatrième journée

08/12/2021 à 04:00 CEST

Le San Luis reçoit ce vendredi à 4h00 la visite du Necaxa dans le Stade Alfonso Lastras Ramirez lors de son quatrième match en Liga MX de Apertura.

Le San Luis affronte avec des esprits renforcés le match de la quatrième journée pour canaliser une séquence de victoires après avoir gagné loin de son terrain par un score de 1-3 à Pumas UNAM dans le Stade olympique universitaire, avec tant de bertérame allemand, Unai Bilbao Oui Andrés Vombergar. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté deux des trois matches disputés à ce jour, avec une séquence de six buts pour et trois contre.

Du côté des visiteurs, le Necaxa il a été battu par 1-2 lors du dernier match qu’il a joué contre le Croix Bleue, de sorte qu’un triomphe sur le San Luis Cela vous aiderait à améliorer votre palmarès en compétition. Avant ce match, le Necaxa ils n’avaient remporté aucun des trois matchs disputés en Liga MX de Apertura cette saison, avec un chiffre de deux buts pour et sept contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le San Luis il a fait match nul lors du seul match de l’Opening MX League qui s’est joué dans son stade. Dans le rôle de visiteur, le Necaxa n’a pas réussi à gagner dans son seul match à l’extérieur.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Stade Alfonso Lastras Ramirez et le bilan est de quatre victoires, neuf défaites et trois nuls en faveur de la San Luis. Le dernier match auquel ils ont joué San Luis et le Necaxa Dans cette compétition, c’était en janvier 2021 et s’est terminé sur un score de 1-0 en faveur des visiteurs.

En analysant leur position dans le tableau qualificatif de la Liga MX de Apertura, on constate que les locaux devancent leur rival avec sept points d’écart. Les locaux arrivent à la rencontre en deuxième position et avec sept points au casier. En revanche, les visiteurs ont zéro point et occupent la dix-huitième position du tournoi.