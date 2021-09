San Luis reçoit Tigres UANL

in

29/09/2021

Jeudi prochain à 00h00 se jouera le match de la onzième journée de la MX Opening League, dans lequel nous verrons la victoire à San Luis et à Tigres de l’UANL dans le Stade Alfonso Lastras Ramirez.

Les San Luis vient au duel avec l’illusion de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui FC Juárez dans le match précédent par un résultat de 1-0. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté trois des neuf matchs disputés à ce jour en Liga MX de Apertura, avec 16 buts pour et 12 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Tigres de l’UANL a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre le Pumas UNAM lors de son dernier match, il vient donc à la rencontre avec le prétexte de rester cette fois aux trois points. À ce jour, sur les 10 matchs que l’équipe a disputés dans la MX Opening League, elle en a remporté trois avec un bilan de 14 buts pour et 11 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le San Luis Il a gagné une fois, il a été battu une fois et il a fait match nul deux fois en quatre matchs joués jusqu’à présent, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il devra se battre pour gagner. Dans le rôle de visiteur, le Tigres de l’UANL ils ont gagné deux fois, perdu deux fois et fait match nul une fois en cinq matchs jusqu’à présent, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au stade de San LuisEn fait, les chiffres montrent deux défaites et deux nuls pour les locaux. À leur tour, les habitants ne perdent pas avec le Tigres de l’UANL lors de ses trois dernières visites. La dernière fois qu’ils ont affronté le San Luis et le Tigres de l’UANL Dans cette compétition, c’était en février 2021 et le match s’est terminé par un match nul 2-2.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de deux points en faveur de la San Luis. A ce moment, le San Luis il compte 16 points et est en cinquième position. De son côté, l’équipe visiteuse est huitième avec 14 points.