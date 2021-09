San Mamés accueille un duel invaincu

in

09/10/2021 à 21:01 CEST

.

L’Athletic Club et Majorque se rencontreront à San Mamés dans un duel invaincu dans les trois premiers jours de LaLiga à travers lesquels les deux équipes aspirent à consolider dans la première moitié du tableau après un début de compétition prometteur pour les rojiblancos et les vermillons.

Ceux de Marcelino García Toral, dans le bref triptyque précédant la première parenthèse des sélections, s’est avérée être une équipe solide et fiable -surtout en défense- qui est passé du moins au plus au fil des matchs.

L’entraîneur asturien commencé le cours avec un bloc fixe Avec pratiquement aucune variante sauf l’entrée d’Unai Simón à Vigo, après les vacances du gardien international, et celle d’Iñigo Lekue sur le côté droit contre le Barça en raison de la blessure d’Óscar de Marcos.

Pour Majorque, réalisé par Luis García Plaza, Cela a été le début rêvé et le Mallorcanismo espère qu’il continuera dans un cadre aussi exigeant que La Catedral, où les vermillons n’ont plus gagné depuis le 2 mai 2010 (1-3) et ont perdu lors des cinq dernières visites.

Il est également probable que le duo asiatique de l’équipe vermillon formée par Kubo, prêté par le Real Madrid, et Kang In Lee, ancien joueur de Valence, match pour la première fois sur un terrain défendre les mêmes couleurs.

Les Japonais et les Sud-Coréens ont développé une carrière parallèle dans le football de base pour le FC Barcelone et Valence où ils se sont affrontés dans des tournois de fingerling mais n’ont jamais porté le même maillot.

Kubo est à un moment optimal, être décisif dans la tâche d’ouvrir les espaces sur les défenses rivales ; lire a montré en formation que est en état de faire ses débuts si García Plaza pense que c’est pratique.

Pour le duel contre Majorque, Marcelino sera contraint d’introduire au moins une autre variante dans l’équipe de départ en raison de La blessure d’Oihan Sancet. Le Navarrais, compagnon d’Iñaki Williams en attaque et auteur de la pièce qui a donné lieu au but vainqueur contre le bleu ciel, manquera ce rendez-vous pour cause de blessure.

Sancet a reçu un coup au genou droit dans ce même match qui l’a empêché de jouer pour l’équipe des moins de 21 ans et qui l’a maintenu hors du groupe depuis. Son poste sera occupé par un Raúl García qui sera libéré dès le début devant l’équipe des Baléares.

Outre l’agresseur de Pampelune, cause de perte pour l’Athletic : Yuri Berchiche, toujours en train de se remettre de son opération du pubis ; Yeray Alvarez, en rééducation des tendinopathies du tendon rotulien gauche ; et les blessés de longue durée Pérou Nolaskoain.

Celui qui récupère l’entraîneur des rojiblancos est Óscar de Marcos, déjà remis de ses problèmes musculaires, qui entre dans la liste des 22 convoqués avec le gardien remplaçant Jokin Ezkieta et l’équipe de jeunes Nico Serrano.

Pour sa part, García Plaza récupère les cinq internationaux après la pause du championnat : Fer Niño (Espagne Moins de 21 ans) ; Martín Valjent (Slovaquie) ; Lac Junior (Côte d’Ivoire) ; Baba Idrissu (Ghana) et Take Kubo (Japon), mais ne pourra pas compter sur les centraux Antonio Raíllo et Franco Russo, avec des problèmes physiques.

Un autre footballeur qui pourrait avoir des minutes à San Mamés de la main de l’entraîneur vermillon est Américain Matthew Hoppe, ex de Schalke 04, que ce même vendredi a reçu le permis de travail et l’autorisation de jouer de la Liga, comme l’a confirmé le club des Baléares.

– Les files d’attente probables

Club athlétique: Unai Simon ; Lekue, Vivian, Iñigo Martínez, Balenziaga ; Berenguer, Dani García, Vencedor, Muniain ; Raúl García et Williams.

Majorque : Reine; Maffeo, Valjent, Sedlar, Oliván ; Mboula, Baba, Ruiz de Galarreta, Dani Rodriguez ; Kubo et Fer Niño.

Arbitre: Jorge Figueroa Vázquez (Comité andalou).

Stade: San Mamés.

Heure: 21h00.