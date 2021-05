San Pablo Burgos bat le Real Betis de Coosur par 95-77

29/04/2021 à 20:50 CEST

le San Pablo Burgos a gagné à domicile à Coosur Real Betis 95-77 lors de la trente-quatrième journée de la Ligue ACB. Les habitants viennent de subir une défaite à la maison avec le Herbalife Gran Canaria 83-74, alors que les visiteurs remportaient la victoire à domicile contre le Monbus Obradoiro par 88-87. Avec ce résultat, le San Pablo Burgos occupe la sixième place et cumule jusqu’à présent 20 victoires en 33 matchs joués, tandis que le Coosur Real Betis il reste en quinzième position avec 10 victoires en 32 matchs disputés.

Le premier quart a présenté les locaux, en fait, ils ont réalisé une course de 13-0 au cours du quart et ont atteint une différence de 12 points (13-25) et ont terminé avec 15-27. Plus tard, au deuxième trimestre, les joueurs de la San Pablo Burgos Ils ont réduit l’écart sur le tableau de bord, en fait, ils ont obtenu une autre course de 12-2 au cours du quart, qui s’est terminée par un score de 23-15. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 38-42 au compteur.

Au cours du troisième trimestre, les visiteurs ont réussi à maintenir leur différence de lumière jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 21-21 et un total de 59-63. Enfin, au cours du dernier trimestre, l’équipe locale a réussi à dépasser le résultat, a marqué l’écart maximum (18 points) à la fin du trimestre, et le trimestre s’est terminé sur un résultat partiel de 36-14. Après tout cela, le match s’est terminé sur un score final de 95-77 pour les joueurs de l’équipe locale.

Une grande partie de la victoire de la San Pablo Burgos a été cimenté à partir de 37 points, trois passes et quatre rebonds de Vitor benite et les 12 points, deux passes et 11 rebonds de Jasiel Rivero. Les 18 points, quatre passes et un rebond de James Feldeine et les 13 points et sept rebonds de Youssou Ndoye n’étaient pas suffisants pour le Coosur Real Betis A remporté le match.

Lors de la prochaine réunion de la Ligue ACB, le San Pablo Burgos fera face au Panier RETAbet Bilbao dans le Arena de Bilbao. Pour sa part, Coosur Real Betis cherchera la victoire contre lui BAXI Manresa dans le Palais municipal San Pablo.