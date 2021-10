San Pablo Burgos gagne 81-70 contre MoraBanc Andorre

02/10/2021 à 23:50 CEST

Les San Pablo Burgos réussi à l’emporter en tant que local contre MoraBanc Andorre 81-70 lors du quatrième tour de la Ligue ACB. Les locaux viennent battre à la maison Casademont Saragosse 54-75, alors que les visiteurs ont subi une défaite à l’extérieur avec le Urbas Fuenlabrada 91-78, donc après le match, ils ont terminé une séquence de quatre défaites consécutives. Avec ce résultat, le San Pablo Burgos est à la douzième place et accumule deux victoires en quatre matchs joués, tandis que le MoraBanc Andorre il reste en dix-huitième position sans victoire pour l’instant dans la compétition.

Au cours du premier quart-temps, il y a eu des alternances sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont réalisé une course de 12-0 au cours du quart, bien qu’à la fin l’équipe locale ait fini par prendre ses distances et a conclu avec un résultat de 25-14. Plus tard, au deuxième trimestre, le San Pablo Burgos il a augmenté son écart et a pris le maximum de points d’écart (23 points) à la fin du quart, qui s’est terminé par un résultat partiel de 24-12. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 49-26 au compteur.

Au cours du troisième quart-temps, l’équipe locale a réussi à maintenir sa différence dans la lumière et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 21-21 (et un total de 70-47). Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réduit l’écart, même si cela n’a pas été suffisant pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 11-23. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat de 81-70 pour les locaux.

Une grande partie de la victoire du San Pablo Burgos a été cimenté de 13 points, 10 passes décisives et un rebond de Alex Renfroë et les 13 points, une passe décisive et huit rebonds de Daniel Dix. Les 16 points et sept rebonds de Image de balise Victor Arteaga et les 16 points, deux passes décisives et un rebond de Clevin Finley Hannah n’étaient pas suffisants pour le MoraBanc Andorre a gagné le jeu.

Après avoir remporté la victoire, lors du duel suivant, le San Pablo Burgos mesurera sa force avec lui Urbas Fuenlabrada dans le Centre sportif Fernando Martín. Pour sa part, le prochain adversaire du MoraBanc Andorre sera le Herbalife Grande Canarie, avec lequel vous verrez les visages dans le Poliesportiu d’Andorre.