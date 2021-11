21/11/2021 à 19h00 CET

Le Barça affronte un nouveau match de Ligue Endesa contre Burgos. C’est une bonne occasion pour ceux de Jasikevicius de marquer des points et de prendre l’avantage au classement. Vivez le jeu en direct et en ligne avec toutes les statistiques et le résultat à la minute près.

De là, vous pouvez suivre aujourd’hui, en direct, le match avec SPORT.

Si vous ne pouvez pas le visualiser correctement, cliquez ICI.

Le duel commencera à 20h ce dimanche 21 octobre.