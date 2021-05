San Pablo Burgos remporte la victoire contre Monbus Obradoiro par 83-77

23/05/2021 à 22:21 CEST

le San Pablo Burgos a gagné à domicile à Monbus Obradoiro 83-77 après la trente-huitième journée de la Ligue ACB. Auparavant, les joueurs de San Pablo Burgos avaient réussi à gagner à domicile contre lui Étudiants Movistar 82-88 et après ce résultat, ils ont réalisé une séquence de trois victoires lors des cinq derniers matchs. De leur côté, les Monbus Obradoiro ont perdu à domicile avec le UCAM Murcie 80-83, ajoutant un total de trois défaites à leurs cinq derniers matchs. Avec ce résultat, le San Pablo Burgos est à la sixième place et a accumulé 22 victoires en 36 matchs disputés jusqu’à présent, tandis que le Monbus Obradoiro il reste en quatorzième position avec 12 victoires en 36 matchs disputés.

Le premier quart a eu des alternances sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont réalisé un 10-1 partiel au cours du quart et se sont terminés avec un résultat de 21-21. Après cela, le deuxième quart a été à nouveau caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord jusqu’à se terminer par un résultat partiel de 21-19. Après cela, les joueurs se sont immobilisés avec un 42-40 dans la lumière.

Au troisième quart, il y avait aussi des alternances sur le tableau de bord, jusqu’à ce que l’équipe visiteuse finisse par prendre ses distances et termine avec un résultat partiel 16-27 et un résultat global 58-67. Enfin, au cours du dernier quart-temps, il y a eu à nouveau plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 25-10. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat final de 83-77 en faveur des locaux.

Pendant le match, le San Pablo Burgos a remporté la victoire grâce à 16 points, deux passes décisives et deux rebonds de Thad Mcfadden et les 14 points et quatre passes de Omar cuisinier. Les 19 points, une passe et sept rebonds de Laurynas Birutis et les 14 points et une passe de Kassius Robertson n’étaient pas suffisants pour le Monbus Obradoiro pourrait gagner la partie.