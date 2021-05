San Pablo tire d’office et Benite pour se faufiler en demi-finale

06/05/2021 à 22:44 CEST

Hereda San Pablo Burgos s’est qualifiée pour les demi-finales de la finale à huit de la Ligue des champions de basket-ball après avoir battu Hapoel Holon (77-86) dans un match où il a dominé plusieurs facettes du jeu mais il a fallu s’appuyer sur l’expérience d’hommes comme Omar Cook ou Alex Renfroe et le moment de grâce de Vitor Benite pour remporter le match.

(19 + 20 + 15 + 23): Workman (8), Jonhson (5), CJ Harris (9), De Zeeuw (11), Miles (23) -starting five, Zach, Bourdillon (3), Brandwein, Pnini (8), Neeman Zadek, McGee (10) et Misgav.

(24 + 11 + 25 + 26): Kravic (8), Benite (26), Rivero (11), Rabaseda (4) et Renfroe (14) -en commençant cinq-, Salash (1), Barrera, Saved (7) , McFadden (5), Sakho, Cook (1) et Horton (9).

Manuel Mazzoni (Italie), Saverio Lanzarote (Italie) et Martins Kozlovskis (Lettonie). Ils ont expulsé l’entraîneur de l’équipe locale, Stefanos Dadas pour double technique et les joueurs Chris Johnson et Frédéric Bourdillon pour cinq fautes personnelles, toutes de Hapoel Unet – Credit Holon

Match correspondant aux quarts de finale de la finale à huit de la Ligue des champions de basket-ball disputé devant 522 spectateurs au Complexe de divertissement culturel «Nagorny» (Niznhi Novgorod, Russie).

Le plus important du match était une fois de plus le garde brésilien Benite, qui est toujours sur une lancée et qui avec ses 26 points il a contribué, a mené son équipe à une victoire qui vaut une demi-finale après avoir battu tous les records contre le Betis le week-end dernier.

Malgré les mauvais pourcentages de tirs extérieurs des champions de l’Intercontinental, les Burgos ont terminé en tête du tableau de bord grâce à un premier quart-temps au cours duquel ils ont été supérieurs dans la peinture à la fois en score et en domination de rebond ainsi que bonne défense pour empêcher Hapoel de tirer depuis le périmètre (19-24, min.10).

Mais l’équipe israélienne a mieux réussi au deuxième quart-temps et, sur la base de triples, a nivelé le match dès le début et a pris les devants dans une période au cours de laquelle les Burgos ne semblaient pas la même équipe que dans les dix minutes précédentes (29-29).

Les pires minutes du champion actuel avec le succès maximum de Hapoel Holon (37-29) qui n’a été contré par un Benite que dans un moment de jeu sensationnel et des points pour compenser le résultat jusqu’à 39-35 avec lequel il a été atteint l’entracte.

Ceux de Joan Peñarroya, pariant sur une équipe plus petite, ont tourné le tableau de bord, d’abord avec Kravic de la peinture puis avec Benite et Renfroe, qui ont tiré la voiture ralentissant le jeu israélien (54-60).

L’ancien Blaugrana Alex Renfroe a marqué 14 points

Burgos a vu un cerceau beaucoup plus facilement au dernier quart, venant dominer avec des avantages allant jusqu’à 13 points qui ont provoqué la colère de l’entraîneur de l’équipe israélienne, Stefanos Dadas, ce qui lui a coûté son expulsion.

Après ces manifestations, le jeu est devenu plus difficile en défense et le joueur de l’équipe israélienne, McGee a fini par se blesser tandis que le Hereda San Pablo Burgos dormait le match, dominant le rythme dans les derniers instants et se qualifiant pour le demi-finales de la finale à huit, où l’attend le SIG Strasbourg, qui a battu Lenovo Tenerife dans l’autre demi-finale.