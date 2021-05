San Roque Lepe gagne 2-1 à Xerez Deportivo et prend les trois points

16/05/2021 à 15:24 CEST

le San Roque Lepe a gagné 2-1 à Xerez Deportivo ce dimanche au dernier jour de la deuxième phase de la troisième division, terminant leur temps dans la compétition par une victoire. le San Roque Lepe est arrivé avec l’intention de revenir sur la voie de la victoire après avoir subi une défaite 1-0 lors du match précédent contre Xerez. Concernant l’équipe visiteuse, le Xerez Deportivo il a gagné lors de ses deux derniers matches de la compétition contre lui Lucena City à la maison et le Salerm Puente Genil à l’extérieur, 2-0 et 2-4 respectivement. Après le match, l’équipe lépreuse est deuxième, tandis que le Xerez Deportivo C’est le premier après la fin du match.

Au cours de la première période du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le score n’a pas bougé du 0-0 initial.

La deuxième partie du match a commencé face à lui San Roque Lepe, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de Nané à la 52e minute. Cependant, l’équipe de Jerez a réussi l’égalisation grâce à un but de L à 70 minutes. L’équipe lépreuse a pris la tête avec le même Nané, réalisant ainsi un doublé à la 83e minute, clôturant ainsi le match avec un score de 2-1 au tableau de bord.

Pendant le match, des changements ont été apportés aux deux équipes. Les joueurs de la San Roque Lepe qui sont entrés dans le jeu étaient reine, Tommy Monténégro, Médina de Javi, Abeledo Oui David remplacer Camacho, Borja, Pablo Ortiz, Ferdinand Oui Abeledo, tandis que les changements dans le Xerez Deportivo Ils étaient Antonio Sanchez, L, Bruno forgeron, Edet Oui Alex Padilla, qui est entré pour fournir Plus haute, Jacob, Joue, Adrian Rodriguez Oui Manolo Baeza.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes au San Roque Lepe (Juan Gomez Oui Nané). Il a également montré un carton rouge à l’équipe locale, ce qui a conduit à l’expulsion de Nané (2 jaunes). L’équipe visiteuse a laissé le jeu sans cartes.

Avec ce résultat, le San Roque Lepe il lui reste 52 points et le Xerez Deportivo avec 50 points.

Fiche techniqueSan Roque Lepe:Robador, Juanjo, Álex Carmona, Antonio Lopez, Fernando (Abeledo, min.66), Rydstrand, Camacho (Reina, min.50), Juan Gómez, Pablo Ortiz (Javi Medina, min.66), Borja (Tommy Montenegro, min .66) .50) et NanéXerez Deportivo:César, Fran Ávila, Basto, Adrián Rodríguez (Edet, min.76), Junior, Carrillo (Bruno Herrero, min.60), Antonio Jesús, Goma, Jacobo (L, min.60), Manolo Baeza (Alex Padilla, min .83) et Máyor (Antonio Sánchez, min. 60)Stade:Ville de LepeButs:Nané (1-0, min.52), L (1-1, min.70) et Nané (2-1, min.83)