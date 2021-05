San Roque Lepe reçoit Xerez Deportivo lors de la sixième journée

15/05/2021 à 12:21 CEST

le Xerez Deportivo voyager ce dimanche pour Ville de Lepe se mesurer avec San Roque Lepe à son sixième tour de la deuxième phase de la troisième division, qui débutera à 12h00.

le San Roque Lepe Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant au sixième jour après avoir subi une défaite contre lui Xerez lors du match précédent par un résultat de 1-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont gagné dans l’un des cinq matchs disputés jusqu’à présent, avec 33 buts inscrits contre 23 encaissés.

Concernant les visiteurs, le Xerez Deportivo Il venait de remporter ses deux derniers matchs 2-0 et 2-4, le premier contre lui Lucena City en tant que local et le second avant lui Salerm Puente Genil à domicile, il compte donc profiter de l’inertie gagnante dans le stadium du San Roque Lepe. À ce jour, sur les cinq matchs que l’équipe a disputés lors de la deuxième phase de la troisième division, elle en a remporté quatre et ajoute un chiffre de 15 buts concédés à 36 en faveur.

En ce qui concerne la performance dans son stade, le San Roque Lepe Il a réalisé un bilan d’une victoire et d’une défaite en deux matchs disputés à domicile, indiquant qu’il devra travailler dur pendant ce match s’il ne veut pas que plus de points s’échappent à domicile. Dans le rôle de visiteur, le Xerez Deportivo ils ont gagné deux fois lors de leurs deux matchs joués, ils peuvent donc être considérés comme un rival plus que dangereux en dehors de leur stade, où ils marquent une grande partie des points.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Ville de Lepe, aboutissant à une victoire et une défaite en faveur de la San Roque Lepe. Le dernier match auquel ils ont joué San Roque Lepe et le Xerez Deportivo Dans cette compétition, c’était en février 2020 et s’est terminée sur un résultat de 5-1 en faveur des locaux.

Actuellement, les deux équipes sont séparées dans le classement par un point en faveur de la Xerez Deportivo. L’équipe de Antonio il se classe deuxième avec 49 points sur son tableau de bord. En revanche, les visiteurs sont en première position avec 50 points.