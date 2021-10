Sana Biotechnology signe un accord de 50 millions de dollars pour un système d’édition de gènes précis de Beam Therapeutics

Le PDG et président de Sana, Steve Harr. (Photo de Sana)

Sana Biotechnology a un nouvel outil de 50 millions de dollars dans sa boîte à outils.

Sana a signé un accord avec Beam Therapeutics pour les droits commerciaux non exclusifs du système d’édition de gènes de la biotechnologie basée à Cambridge, Mass., appelé CRISPR-Cas12b.

Selon les termes de l’accord, Sana versera à Beam un paiement initial de 50 millions de dollars. Beam peut également recevoir des paiements supplémentaires, par exemple lors de la réalisation d’étapes de développement et de vente.

« La technologie d’édition de gènes est un élément clé du développement de cellules modifiées en tant que médicaments, et nous sommes ravis de pouvoir utiliser le système Cas12b dans le cadre d’un certain nombre de nos programmes de cellules modifiées ex vivo », a déclaré Steve Harr, président-directeur général de Sana. dans un rapport.

L’édition de gènes est au cœur des objectifs thérapeutiques de la biotechnologie de Seattle, comme indiqué dans son dossier auprès de la SEC avant l’introduction en bourse de 587 millions de dollars de la société en février.

« Nos aspirations à long terme sont de pouvoir contrôler ou modifier n’importe quel gène du corps, de remplacer toute cellule endommagée ou manquante et d’améliorer considérablement l’accès aux médicaments cellulaires et génétiques », a déclaré la société. Sana vise à développer des thérapies pour des affections aussi diverses que le cancer, le diabète et les troubles cardiovasculaires.

Il est essentiel, lorsque l’on travaille avec des cellules humaines, de disposer de la technologie d’édition de gènes la plus précise et la plus spécifique. Le système d’édition de gènes original découvert il y a plusieurs années, CRISPR-Cas9, est en proie à des problèmes tels que la coupe « hors cible » des séquences d’ADN.

La technologie d’édition de gènes de Beam est plus spécifique, conduisant à moins de coupures de gènes en dehors de la région cible prévue. C’est selon une étude dans Nature Communications dirigée par le pionnier de CRISPR Feng Zhang au Broad Institute du MIT et de Harvard, qui a concédé sa technologie à Beam.

CRISPR-Cas12b est également plus compact : son ADN est plus court et plus facile à intégrer dans les systèmes de délivrance que les chercheurs utilisent pour insérer de tels éditeurs de gènes dans les cellules.

Un système d’édition de gènes spécifique et de haute qualité pourrait prendre en charge un large éventail de programmes précliniques de Sana.

SANA génère des thérapies à partir de cellules souches pluripotentes, selon son dossier SEC. La société vise à modifier génétiquement les cellules souches afin que les produits cellulaires résultants puissent « se cacher » du système immunitaire d’un patient et échapper au rejet. Les cellules souches peuvent alors être amenées à se transformer en types de cellules spécifiques, telles que les cellules pancréatiques endommagées par le diabète.

La société a également des programmes pour modifier les cellules T, des cellules immunitaires clés qui peuvent être utilisées pour lutter contre le cancer. Les cellules CAR T qui combattent le cancer, par exemple, sont générées par la modification génétique de ces cellules.

Sana a un programme pour développer des cellules T « allogéniques » prélevées sur un donneur. La société vise à modifier génétiquement ces cellules afin qu’elles puissent également être cachées du système immunitaire et utilisées chez un patient non apparenté.

« La spécificité et l’efficacité de Cas12b le rendent attrayant pour les programmes de cellules T allogéniques de Sana ainsi que pour les programmes de cellules souches pluripotentes modifiées génétiquement », a déclaré Harr. « Nous avons l’intention d’intégrer cette plate-forme dans plusieurs produits candidats. »

SANA a l’intention de déposer sa première demande de nouveau médicament expérimental intégrant la nouvelle plate-forme d’édition de gènes dès l’année prochaine, a déclaré Harr. La demande auprès de la Food and Drug Administration des États-Unis serait une étape clé vers un essai clinique.